കൂടുതൽ ആകർഷകം, ആരാധകരുടെ മനംകവരാൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പെത്തി: എക്സ്റ്റീരിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ
എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലെത്തിയത്. സിറ്റിയുടെ നിലവിലുള്ള കളർ ഓപ്ഷന് പുറമെ പുതിയ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലാക്ക് പേൾ കളർ ഓപ്ഷനിലും ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ലഭ്യമാവും.
Published : May 22, 2026 at 4:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യയുടെ ജനപ്രിയ സെഡാനായ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും പ്രധാന മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. 12 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിനൊപ്പം ഹോണ്ട ZR-V എസ്യുവി കൂടെ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു. ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മോഡലിന് ഒരു CBU ഉണ്ട്.
ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് അടുത്ത തലമുറ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിപണിയിലെ മത്സരത്തിനിടയിൽ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ മതിയായ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മിക്കതും കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ ആണ്. സിറ്റിയെ പുതുമയോടെ നിലനിർത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും ഓരോ വേരിയന്റിനും എത്ര വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
2026 ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഡിസൈൻ
ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ മുൻവശത്ത് പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ, ട്വീക്ക് ചെയ്ത ബമ്പർ ഡിസൈൻ, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ചേർത്തത് കാണാം. എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങളും നൽകിയത് കാണാം. ഇത് സിറ്റിക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ ആകർഷകവും ഷാർപ്പുമായ രൂപം നൽകുന്നു. ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലേഔട്ട് പരിചിതമായി തന്നെ തോന്നുന്നു. ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ പുതിയ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലാക്ക് പേൾ കളർ ഓപ്ഷനും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പതിവ് നിറങ്ങളായ റേഡിയന്റ് റെഡ് മെറ്റാലിക്, ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലൂ പേൾ, മെറ്റിയോറോയിഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്, ലൂണാർ സിൽവർ മെറ്റാലിക്, പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾ നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാവും.
2026 ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഫീച്ചർ
ലേഔട്ട് സെഡാന് സമാനമായി തോന്നുന്നെങ്തിലും ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ചില അപ്ഡേറ്റുകൾ കാണാം. സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, സൺറൂഫ് എന്നിവയുള്ള വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സെഡാനിൽ ഉള്ളത്. ADAS പാക്കേജും സെൻസിങ് സ്യൂട്ടും ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലും തുടരും.
2026 ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എഞ്ചിൻ
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റമൊന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മാനുവൽ, സിവിടി ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹോണ്ട സിറ്റി വരുന്നത്. അതായത് പവർട്രെയിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈനിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ആകർഷകമാക്കാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2026 ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: വില
പെട്രോൾ MT SV, പെട്രോൾ MT V, പെട്രോൾ MT ZX, പെട്രോൾ MT ZX+, പെട്രോൾ CVT V, പെട്രോൾ CVT ZX, പെട്രോൾ CVT ZX+, സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ZX+ എന്നിങ്ങനെ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് ഗിയർബോക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 8 വേരിയന്റുകൾ ഉണ്ട്. 11.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വേരിയന്റിന് 20.99 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള വില പരിശോധിക്കാം.
|വേരിയന്റുകൾ
|വില
|പെട്രോൾ MT SV
|11.99 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ MT V
|13.29 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ MT ZX
|15.25 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ MT ZX+
|16.14 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ CVT V
|14.29 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ CVT ZX
|16.25 ലക്ഷം
|പെട്രോൾ CVT ZX+
|17.14 ലക്ഷം
|സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ZX+
|20.99 ലക്ഷം
2026 ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എതിരാളികൾ
പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് സ്റ്റൈലിങ്, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കണക്റ്റഡ് സവിശേഷതകൾ, ADAS സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ തുടർച്ചയായ ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാണ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട ചില പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ. ഹ്യുണ്ടായി വെർണ, ഫോക്സ്വാഗൺ വിർടസ്, സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളായിരിക്കും ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: വിശദാംശങ്ങൾ
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനൊപ്പം ഹോണ്ട ZR-V SUV കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡെലിവറി ജൂണിലായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന് 40-50 ലക്ഷം രൂപ വില വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
