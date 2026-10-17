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അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി ഹീറോയുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ: രണ്ട് ജനപ്രിയ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വിപണിയിൽ
നിരവധി ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രീം 160R 4V, എക്സ്ട്രീം 250R എന്നീ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 17, 2026 at 6:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളായ 'എക്സ്ട്രീം 160R 4V', 'എക്സ്ട്രീം 250R' എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ എക്സ്ട്രീം 160R 4V 1.27 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലും പുതിയ എക്സ്ട്രീം 250R 1.98 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലുമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഹീറോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ ഈ രണ്ട് ബൈക്കുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രോ, കാർബൺ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ 160R 4V ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം കാർബൺ എന്ന ഒരൊറ്റ വകഭേദത്തിൽ മാത്രമേ 250R ലഭ്യമാകൂ. ഇവയുടെ ഡെലിവറി 2026 നവംബർ 1നാണ് ആരംഭിക്കുക. എന്നാൽ, 160R 4V-യുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന്റെ ഡെലിവറി 2027 ജനുവരി മുതലേ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|എക്സ്ട്രീം 160R 4V
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|1.27 ലക്ഷം രൂപ
|പ്രോ
|1.37 ലക്ഷം രൂപ
|കാർബൺ
|1.41 ലക്ഷം രൂപ
|എക്സ്ട്രീം 250R
|കാർബൺ
|1.98 ലക്ഷം രൂപ
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 160R 4V: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
മുൻ പതിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതുക്കിയ 160R 4V-യിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടാങ്ക് എക്സ്റ്റൻഷനുകളോട് കൂടിയ പരിഷ്കരിച്ച ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്, കൂടുതൽ ഷാർപ്പായ 'ബി കിനി ഫെയറിംഗ്' , പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റായ കാർബണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 4.2 ഇഞ്ച് TFT ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും, രണ്ട് മോഡുകളോട് കൂടിയ പുതിയ 'റേസ് ടൈമറും' നൽകിയിരിക്കുന്നു. റേസ് ടൈമറിലെ 0-60 kmph വേഗത കൈവരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അളക്കാനും, രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ക്വാർട്ടർ-മൈൽ ഡ്രാഗ് റേസുകളുടെ സമയം രേഖപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കാം.
ഇതിനുപുറമെ, മുന്നിലുള്ള ട്രാഫിക്കിനെക്കുറിച്ച് റൈഡറിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന 'പാനിക് ബ്രേക്ക് അലേർട്ട്' സംവിധാനവും ഈ ബൈക്കിലുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS, ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 160R 4V: പവർട്രെയിൻ
സാങ്കേതികമായി നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ 160R 4V-യുടെ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. 163cc, ഓയിൽ-കൂൾഡ്, ഫോർ-വാൽവ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 8,750 ആർപിഎമ്മിൽ പവറും, 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 14.6Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് എഞ്ചിനുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സസ്പെൻഷനായി മുൻവശത്ത് USD ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ മോണോഷോക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കെർബ് വെയ്റ്റ് അൽപ്പം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് 147.5 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 149 കിലോഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട്.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 250R: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
പുതുക്കിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 250R-ൽ വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ബൈക്കിൽ ഇപ്പോൾ 'ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ' ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. കൂടാതെ, ബൈക്കിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബൈക്കിന്റെ പിൻഭാഗത്ത്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 6-സ്റ്റെപ്പ് പ്രീ-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോഷോക്കിന് പകരം ഇപ്പോൾ 'ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിങ് യൂണിറ്റ്' ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് പഴയതുപോലെ തന്നെ USD ഫോർക്കുകൾ തുടരുന്നു. മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പുതിയ 250R-ൽ 'റൈഡ്-ബൈ-വയർ' ത്രോട്ടിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ക്രൂയിസ് കണ്ട്രോളിന് പുറമെ റെയിൻ, റോഡ്, സ്പോർട്ട്, ട്രാക്ക് എന്നിങ്ങനെ നാല് റൈഡ് മോഡുകൾ നൽകാൻ ഹീറോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.
പഴയ LCD യൂണിറ്റിന് പകരം 4.0 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 'ടേൺ-ബൈ-ടേൺ' നാവിഗേഷൻ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റവും (TPMS) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
249cc, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് പുതുക്കിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 250Rന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 9,250 ആർപിഎമ്മിൽ 20bhp പവറും, 7500 ആർപിഎമ്മിൽ 25.3Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 25Nm-ൽ നിന്ന് ടോർക്ക് അൽപ്പം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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