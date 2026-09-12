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സുരക്ഷയ്‌ക്ക് മുൻഗണന, പുതിയ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവുമായി പുതുക്കിയ 'ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സ്'

സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസിനൊപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സ്.

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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 8:27 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിൻ്റെ ആധുനിക സവിശേഷതകളുള്ള 125cc കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സ്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എബിഎസ് സംവിധാനത്തോടെയാണ് ഈ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1.01 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ പുതിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സ് 125 ലഭ്യമാവും.

ഈ ബൈക്കിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇതിലെ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനമാണ്. 125cc വിഭാഗത്തിൽ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസിനൊപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്സെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള റോഡുകളിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത വർധിപ്പിക്കാനും ബ്രേക്കിങ് ദൂരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്സ് 125ന് ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ

നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണ് പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്-എബിഎസ് സംവിധാനവും ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനായി എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ വേഗത്തിൽ മിന്നുന്ന 'പാനിക് ബ്രേക്ക് അലേർട്ട്' ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കാനായി 'ഹസാർഡ് ലാമ്പുകളും' നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആകർഷകമായ രൂപകൽപ്പന

എൽഇഡി ലൈറ്റുകളോട് കൂടിയ ആകർഷകമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് പുതുക്കിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സ് 125ന് ലഭിക്കുന്നത്. ആകർഷകമായ ബോഡി ഡിസൈനും സ്പോർട്ടി ഗ്രാഫിക്‌സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മസ്‌കുലാർ ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ബോഡിയും സ്പോർട്ടി ഗ്രാഫിക്‌സും ഇതിന്‍റെ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. ഹീറോയുടെ സിഗ്നേച്ചർ 'H' ആകൃതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂർണ്ണമായ LED ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം ബൈക്കിന് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു.

കൂടാതെ പുതിയ ABS വേരിയന്‍റ് നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 'ഗൺ മെറ്റൽ ഗ്രേ', 'മാറ്റ് ആക്സിസ് ഗ്രേ' എന്നിവ പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിറങ്ങളാണ്. അതേസമയം 'ബ്ലാക്ക് പേൾ റെഡ്', 'ബ്ലാക്ക് ടീൽ ബ്ലൂ' എന്നിവ നേരത്തെയുള്ള നിറങ്ങളാണ്.

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങും 60-ലധികം ഫംഗ്‌ഷനുകളും ഉള്ള 10.7 സെ.മീ അഡാപ്റ്റീവ് മൾട്ടി-കളർ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് കൺസോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് അഡ്വൈഡറി, ഇന്ധനം തീരുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാം എന്നറിയാനുള്ള distance-to-empty ഡിസ്‌പ്ലേ, തത്സമയ മൈലേജ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കൺസോളിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി വഴി ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ , കോൾ, SMS അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. റൈഡ് മോഡുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിലുണ്ട്. ഇത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീച്ചറുകളുള്ള ബൈക്കുകളിലൊന്നായി ഇതിനെ മാറ്റുന്നു.

കരുത്തേകുന്നത് സ്പ്രിന്‍റ്-ഇബിടി എഞ്ചിൻ

ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിന്‍റെ 'സ്പ്രിന്‍റ്-ഇബിടി' എഞ്ചിനാണ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 8,250 rpm-ൽ 11.4 bhp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ശബ്‌ദവും വൈബ്രേഷനും കുറച്ചുകൊണ്ട് സുഗമമായ പവർ ഡെലിവറി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇക്കോ, റോഡ്, പവർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് റൈഡ് മോഡുകൾ ഈ ബൈക്കിലുണ്ട്. ർഘദൂര യാത്രകളിൽ റൈഡറുടെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ധനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.

ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ

സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പുതുക്കിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ X രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീതിയേറിയ ഹാൻഡിൽബാർ, നീളമുള്ളതും പരന്നതുമായ സീറ്റ്, കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരം എന്നിവ ഉയരമുള്ള റൈഡർമാർക്ക് പോലും മികച്ച സൗകര്യം നൽകുന്നു. സീറ്റിനടിയിൽ മൊബൈൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ടൈപ്പ്-സി USB ചാർജിംഗ് പോർട്ട് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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