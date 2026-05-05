ഡെലിവറി വാനോ ആംബുലൻസോ എന്തുമാക്കാം, ആധുനിക ഇന്റീരിയറും മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങളുമായി ഫോഴ്സ് ട്രാവലറിന്റെ പുതിയ മോഡലെത്തി
ഡെലിവറി വാനോ ആംബുലൻസോ ആയിക്കോട്ടെ, ആധുനിക ഇന്റീരിയറും മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഫീച്ചറുകളുമായി ജനപ്രിയ വാനായ ഫോഴ്സ് ട്രാവലറിന്റെ 2026 N ശ്രേണി.
Published : May 5, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഷെയേർഡ് മൊബിലിറ്റി, ആംബുലൻസുകൾ, സ്കൂൾ ബസുകളായും, ഡെലിവറി വാനുകളായും ആംബുലൻസായും യാത്രയ്ക്കുള്ള ഷെയേർഡ് വാനായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര വാഹന കമ്പനിയാണ് ഫോഴ്സ് ട്രാവലർ. ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജനപ്രിയ വാനായ ഫോഴ്സ് ട്രാവലറിന്റെ 2026 N ശ്രേണി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ആധുനിക രൂപകൽപ്പന, കാർ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡൽ.
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ വില കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2026 മെയ് 15 മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ പുതിയ N ശ്രേണി ബുക്കിങുകൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോടടുത്തോ ശേഷമോ വിലകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എങ്കിലും ഇതിന്റെ വില 13 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിച്ച് സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ഫോഴ്സ് ട്രാവലറിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പുതുതായി ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആധുനിക ഇന്റീരിയറും മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങളും
പുതിയ ഫോഴ്സ് ട്രാവലർ എൻ ശ്രേണിയിലെ ആകർഷണം അതിന്റെ ആധുനിക ഇന്റീരിയറും മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആണ്. ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം കാർ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്പിറ്റാണ്. 9 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പുതിയ എർഗണോമിക് സീറ്റുകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട NVH (ശബ്ദം, വൈബ്രേഷൻ, ഹാർഷ്നെസ്) സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാൽ ക്യാബിൻ കൂടുതൽ സുഖകരമായി തോന്നുന്നു. കൂടാതെ, പുതിയ HVAC സിസ്റ്റം ക്യാബിനിൽ വേഗതയേറിയതും ഫലപ്രദവുമായ കൂളിങ് നൽകുന്നു. യാത്രക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ, ഉടമകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രീമിയവും ആധുനികവുമായ യാത്ര നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
ഡിസൈൻ നവീകരണം
ഫോഴ്സ് ട്രാവലറിന്റെ 2026 N ശ്രേണിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് കാണാം. പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ, ഡിആർഎൽ (ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ), എൽഇഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയാൽ ഇത് കൂടുതൽ ആകർഷകമായി കാണപ്പെടുന്നു. പിൻഭാഗത്തെ ഫാസിയയ്ക്കും ആധുനിക രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുനർനിർമ്മിച്ച ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഘടന, കുറഞ്ഞ ബോഡി ജോയിന്റുകൾ, നൂതന നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഫിറ്റും ഫിനിഷും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും മൊത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"ഷെയേർഡ് മൊബിലിറ്റിയിൽ വർഷങ്ങളായി വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയാണ് ഫോഴ്സ് ട്രാവലർ. പുതിയ N ശ്രേണിയിൽ, ഉടമകളിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, വിശ്വാസ്യത, ഉടമസ്ഥാവകാശച്ചെലവ് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്." - ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പ്രസൻ ഫിറോഡിയ പറഞ്ഞു.
എഞ്ചിനും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും
പുതിയ ഫോഴ്സ് ട്രാവലർ എൻ ശ്രേണിയിൽ FM 2.6 CR ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് നൽകിയത്. ഇത് BS-VI സ്റ്റേജ് 2 എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ധനക്ഷമതയ്ക്കും പെർഫോമൻസിനും ഈ എഞ്ചിൻ പേരുകേട്ടതാണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറന്റി, പാർട്സ് വാറന്റി, അപകട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, റോഡ്സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കെയർ പാക്കേജും വാഹനത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കും.
ഐപൾസ് കണക്റ്റഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ തത്സമയ വാഹന ട്രാക്കിംഗും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഡൗൺടൈം കുറയ്ക്കാനും വാഹന ഉപയോഗം പരമാവധിയാക്കാനും സഹായിക്കും.
