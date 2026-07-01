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പുതുക്കിയ സസ്പെൻഷനും അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായി ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ പുത്തൻ 'മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലി'
മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡിങ് സുഖസൗകര്യങ്ങളും അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.
Published : July 1, 2026 at 11:38 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഓഫ്-റോഡ് സവാരിക്കും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളോടെ തയാറാക്കിയ പ്രീമിയം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കാണ് ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇതിന്റെ 2026 മോഡൽ ആഗോള വിപണികളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. പിന്നാലെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡിങ് സുഖസൗകര്യങ്ങളും അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു. 32.40 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ സസ്പെൻഷനും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അപ്ഡേറ്റുകൾ 2026 മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലി: വില
32.40 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് പുതുക്കിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഡ്യുക്കാട്ടി റെഡ്, ജേഡ് ഗ്രീൻ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. നിറത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇതിന് വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡ്യുക്കാട്ടി റെഡ് നിറത്തിലുള്ള പുതുക്കിയ മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലിക്ക് 32.40 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ജേഡ് ഗ്രീൻ ഖലർ ഓപ്ഷന് 32.73 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.
2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലി: സവിശേഷതകൾ, എഞ്ചിൻ
പുതുക്കിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 റാലിയിൽ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ 1,158 സിസി V4 ഗ്രാന്റുറിസ്മോ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 10,750 ആർപിഎമ്മിൽ 170 bhp കരുത്തും, 9000 ആർപിഎമ്മിൽ 123 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡ്സ്റ്റിലും കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ വേഗതയിലും ഇത് പിൻ-സിലിണ്ടർ ഡീആക്ടിവേഷൻ സവിശേഷത നിലനിർത്തുന്നു.
റീപോസിഷൻ ചെയ്ത, ഉയർന്ന-മൗണ്ടഡ് സ്വിംഗാർം പിവറ്റ്, വലിയ 280 mm റിയർ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായ ചേസിസ് അപ്ഡേറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡ്യുക്കാട്ടി വിൻഡ്സ്ക്രീനും പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് സെന്റർ സ്റ്റാൻഡ് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 40 mm വീതിയും 20 mm ഉയരവും ലഭിക്കുന്നു.
പുതുക്കിയ അഡാപ്റ്റീവ് ഡ്യുക്കാട്ടി സ്കൈഹുക്ക് സസ്പെൻഷൻ (DSS) EVO സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളെയും റൈഡിങ് ശൈലിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തത്സമയം ഡാംപിങ് ക്രമീകരിക്കുന്നു.
70 സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമായ ഡ്യുക്കാട്ടി വെഹിക്കിൾ ഒബ്സർവർ (DVO) ഈ ബൈക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. കോർണറിങ് ABS, വീലി കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ റൈഡർ എയ്ഡുകളുടെ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോവറിങ് ഉപകരണവും ബൈക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോ സ്പീഡ് മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്പീഡ് ഓൺ-റോഡിലോ, ഓഫ്-റോഡിലോ 20 കിലോമീറ്റർ കവിയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈഡ് മോഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.
നിലവിലുള്ള സവിശേഷതകളായ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാർണിങും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റഡാർ സ്യൂട്ടും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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