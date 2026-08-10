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കരുത്തേകാൻ പുതിയ എഞ്ചിൻ, മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജും: 'ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്ററി'ന്‍റെ അഞ്ചാം തലമുറ മോഡൽ വിപണിയിൽ

പുതിയ 890 സിസി V2 എഞ്ചിൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ഷാസി, പുതിയ സ്റ്റൈലിങ്, കൂടുതൽ നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജ് എന്നിവ ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്ററിന്‍റെ അഞ്ചാം തലമുറ മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നു.

2026 DUCATI MONSTER DESIGN 2026 DUCATI MONSTER FEATURES 2026 DUCATI MONSTER ENGINE 2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ
2026 Ducati Monster naked sports bike launched in India (Photo - Ducati India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 3:56 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച ഒരു നേക്കഡ് സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കാണ് ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ. ഇതിന്‍റെ അഞ്ചാം തലമുറ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ എഞ്ചിൻ, ഭാരം കുറഞ്ഞ ഷാസി, മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജ് എന്നിവയുമായാണ് ഈ പ്രീമിയം നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ ബൈക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

13.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് 2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്ററിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. മികച്ച വേഗത, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ എന്നിവയ്‌ക്ക് എന്നും പേര് കേട്ടവയാണ് ഡ്യുക്കാട്ടി ബൈക്കുകൾ. മോൺസ്റ്റർ, മോൺസ്റ്റർ+ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പതിപ്പുകളിലാണ് പുതിയ ബൈക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ 890 സിസി V2 എഞ്ചിൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ഷാസി, പുതിയ സ്റ്റൈലിങ്, കൂടുതൽ നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ: വില

2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്ററിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിന് 13.99 ലക്ഷം രുപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. ഡ്യുക്കാട്ടി റെഡ് നിറത്തിലുള്ള മോഡലിന് 13.99 ലക്ഷം രുപയാണ് വില. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ ഐസ്‌ബർഗ് വൈറ്റ്, സ്‌പോർട് ലിവറി കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് വില കൂടും. ഇവയ്‌ക്ക് 14.23 ലക്ഷം വില വരും.

അതേസമയം മോൺസ്റ്റർ+ പതിപ്പിന്‍റെ ഡ്യുക്കാട്ടി റെഡ് കളർ ഓപ്‌ഷന് 14.34 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഐസ്‌ബർഗ് വൈറ്റ്, സ്‌പോർട് ലിവറി പതിപ്പുകൾക്ക് 14.45 ലക്ഷം വിലയുണ്ട്.

2026 DUCATI MONSTER DESIGN 2026 DUCATI MONSTER FEATURES 2026 DUCATI MONSTER ENGINE 2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ
2026 Ducati Monster (Photo - Ducati India)

പുതിയ എഞ്ചിൻ

2026 മോൺസ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റം പുതുതായി നൽകിയ 890 സിസി V2 എഞ്ചിനാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 110.7 bhp പവറും 7,250 ആർപിഎമ്മിൽ 91.1 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ ഇൻടേക്ക് വേരിയബിൾ ടൈമിംഗ് (IVT) സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതികരണം, മികച്ച മിഡ്-റേഞ്ച് പ്രകടനം, ഉയർന്ന റെവ് റേഞ്ചുകളിൽ കൂടുതൽ പവർ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത എഞ്ചിനാണ് ഇത്. എഞ്ചിന്‍റെ പരമാവധി ടോർക്കിന്‍റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും 4,000 ആർപിഎമ്മിനും 10,000 ആർപിഎമ്മിനും ഇടയിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

2026 DUCATI MONSTER DESIGN 2026 DUCATI MONSTER FEATURES 2026 DUCATI MONSTER ENGINE 2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ
2026 Ducati Monster (Photo - Ducati India)

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോൺസ്റ്റർ ഡിസൈൻ

1992ലെ യഥാർത്ഥ മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ആണ് 2026 മോൺസ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന നേക്കഡ് ബൈക്ക് രൂപം ഇത് നിലനിർത്തുന്നു. പരിചിതമായ 'ബൈസൺ-ബാക്ക്' ഇന്ധന ടാങ്ക് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ റോബോട്ടിക് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ-LED യൂണിറ്റായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് പാനലുകൾ സീറ്റിലേക്ക് നീളുന്നതും കാണാം.

കൂടാതെ ഡ്യുക്കാട്ടി ഷീൽഡും കമ്പനിയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബോർഗോ പാനിഗേൽ ഫാക്ടറിയുടെ കോർഡിനേറ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 2026ലെ ഉത്‌പ്പന്ന രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള റെഡ് ഡോട്ട് ഡിസൈൻ അവാർഡും പുതിയ 2026 മോൺസ്റ്റർ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

2026 DUCATI MONSTER DESIGN 2026 DUCATI MONSTER FEATURES 2026 DUCATI MONSTER ENGINE 2026 ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ
2026 Ducati Monster (Photo - Ducati India)

നിരവധി സവിശേഷതകളും

കോർണറിങ് എബിഎസ്, ഡ്യുക്കാട്ടി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഡ്യുക്കാട്ടി വീലി കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, ഡ്യുക്കാട്ടി ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് 2.0 തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 6-ആക്സിസ് ഐഎംയു അധിഷ്ഠിത ഇലക്ട്രോണിക് പാക്കേജാണ് പുതിയ 2026 മോൺസ്റ്ററിന്‍റെ സവിശേഷത.

സ്പോർട്ട്, റോഡ്, അർബൻ, വെറ്റ് എന്നീ നാല് റൈഡിങ് മോഡുകൾ ബൈക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 ഇഞ്ച് ഫുൾ-ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍ററാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് 800x400 റെസല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റത്തെയും ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു.

ഡ്യുക്കാട്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് മെയിന്‍റനൻസ് പാക്കേജ്

പുതിയ മോൺസ്റ്റർ ബൈക്കിനൊപ്പം കമ്പനി 'ഡ്യുക്കാട്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ്' പീരിയോഡിക് മെയിന്‍റനൻസ് കരാറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.'ഡ്യുക്കാറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ്+' പാക്കേജിന് 30,999 രൂപ ആണ് വില. ഇത് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15,000 കിലോമീറ്റർ വരെ കവറേജ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം 'ഡ്യുക്കാറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രോ'യുടെ വില 54,999 രൂപയാണ്. ഇത് നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കിലോമീറ്റർ വരെ കവറേജ് നൽകുന്നു. രണ്ട് പാക്കേജുകളിലും ഡ്യുക്കാറ്റി യഥാർത്ഥ പാർട്‌സും ഡ്യുക്കാറ്റി-സർട്ടിഫൈഡ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍റെ സേവനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ, ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ, ടയറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

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TAGGED:

2026 DUCATI MONSTER DESIGN
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