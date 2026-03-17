ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഡ്യുവൽ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും: ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആറിന്റെ പുത്തൻ പതിപ്പെത്തി
Published : March 17, 2026 at 5:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗമായ എം1000 ആറിന്റെ 2026 പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 33.50 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഈ നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്ക് എത്തിയത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ് (സിബിയു) റൂട്ട് വഴി ഇത് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അംഗീകൃത ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ ബുക്കിങുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറികൾ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും. പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ ലൈറ്റ് വൈറ്റ്/എം മോട്ടോർസ്പോർട്ട്, വൈറ്റ് അലുമിനിയം മെറ്റാലിക് മാറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കാർബൺ വീലുകൾ, കാർബൺ ഫൈബർ ബോഡിവർക്ക്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന റൈഡർ ഫുട്റെസ്റ്റ്, അധിക ട്രാക്ക് ആക്സസറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷണൽ എം കോംപറ്റീഷൻ പാക്കേജും ഇതിലുണ്ട്.
|മോഡൽ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂ)
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|ലഭ്യത
|2026 BMW M1000 R
|Rs 33,50,000
|ലൈറ്റ് വൈറ്റ്/എം മോട്ടോർസ്പോർട്ട്
വൈറ്റ് അലുമിനിയം മെറ്റാലിക് മാറ്റ്
|CBU route
2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: ഡിസൈൻ
ബിഎംഡബ്ല്യു M1000Rന്റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ മൂർച്ചയുള്ളതും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ റോഡ്സ്റ്റർ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം കാണാം. ആർആർ മോഡലിൽ നിന്ന് ഇരട്ട എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ കടമെടുത്തതാണ് ഇത്. നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്കിൽ ഫെയറിങുകളുടെ ഇരുവശത്തും എം വിങ്ലെറ്റുകളും കാണാം. കമ്പനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എയറോഡൈനാമിക് ഡൗൺഫോഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 220 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ലോഡ് 11 കിലോഗ്രാം വരെ വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: ഫീച്ചറുകൾ
2026 ബിഎംഡബ്ല്യു M1000R-ൽ 6.5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ കോക്ക്പിറ്റിൽ എം-സ്പെസിഫിക് ഇന്റർഫേസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാക്ക്-ഓറിയന്റഡ് റൈഡർമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന എം ജിപിഎസ് ഡാറ്റലോഗർ, എം ജിപിഎസ് ലാപ്ട്രിഗർ തുടങ്ങിയ ആക്സസറികളുമായി ഡിസ്പ്ലേ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാക്കേജിൽ ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകളും ഉണ്ട്. റെയിൻ, റോഡ്, ഡൈനാമിക്, റേസ്, റേസ് പ്രോ 1–3 എന്നിവയാണ് അവ. കൂടാതെ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ, പിറ്റ്-ലെയ്ൻ ലിമിറ്റർ പോലുള്ള ട്രാക്ക്-ഫോക്കസ്ഡ് സവിശേഷതകളും ലഭ്യമാണ്.
2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: സ്പെസിപിക്കേഷനുകൾ
ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്റെ ലിറ്റർ-ക്ലാസ് ആർആർ സൂപ്പർബൈക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 999 സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്കിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 13,750 ആർപിഎമ്മിൽ 207 ബിഎച്ച്പി പവറും 11,100 ആർപിഎമ്മിൽ 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് 3.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യം മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും മണിക്കൂറിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു അവകാശപ്പെടുന്നു.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|999സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ-സിലിണ്ടർ
|പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
|13,750 ആർപിഎമ്മിൽ 207 ബിഎച്ച്പി
|ടോർക്ക്
|11,100 ആർപിഎമ്മിൽ 113Nm ടോർക്ക്
|ഗിയർബോക്സ്
|6 സ്പീഡ്
|ആക്സലേറഷൻ (0 - 100 kmph)
|3.2 സെക്കൻഡ്സ്
|ടോപ് സ്പീഡ്
|280 kmph
Also Read:
- വമ്പൻ പ്രകടനം, ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ കരുത്തൻ 'ഡെസ്മോ 450 MX' വിപണിയിൽ; വിലയറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
- ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയം ആഘോഷിച്ച് ഒല: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി
- സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി സെലോ ഇലക്ട്രിക്: വില 69,990 രൂപ
- 'റെഡ് മൂൺ' റോഡിലും! കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ യെസ്ഡി റോഡ്സ്റ്ററിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്; വിലയും സവിശേഷതകളും