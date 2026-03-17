പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്‌സും ഡ്യുവൽ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും: ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആറിന്‍റെ പുത്തൻ പതിപ്പെത്തി

Deliveries of the 2026 BMW M1000 R will commence in May 2026. (Image Credit: BMW Group)
Published : March 17, 2026 at 5:55 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്‍റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗമായ എം1000 ആറിന്‍റെ 2026 പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 33.50 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഈ നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്ക് എത്തിയത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ് (സിബിയു) റൂട്ട് വഴി ഇത് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അംഗീകൃത ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ ബുക്കിങുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറികൾ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും. പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ ലൈറ്റ് വൈറ്റ്/എം മോട്ടോർസ്പോർട്ട്, വൈറ്റ് അലുമിനിയം മെറ്റാലിക് മാറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കാർബൺ വീലുകൾ, കാർബൺ ഫൈബർ ബോഡിവർക്ക്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന റൈഡർ ഫുട്‌റെസ്റ്റ്, അധിക ട്രാക്ക് ആക്‌സസറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപ്‌ഷണൽ എം കോംപറ്റീഷൻ പാക്കേജും ഇതിലുണ്ട്.

മോഡൽവില (എക്‌സ്-ഷോറൂ)കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾലഭ്യത
2026 BMW M1000 RRs 33,50,000ലൈറ്റ് വൈറ്റ്/എം മോട്ടോർസ്പോർട്ട്
വൈറ്റ് അലുമിനിയം മെറ്റാലിക് മാറ്റ്		CBU route

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: ഡിസൈൻ
ബിഎംഡബ്ല്യു M1000Rന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ മൂർച്ചയുള്ളതും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ റോഡ്‌സ്റ്റർ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം കാണാം. ആർആർ മോഡലിൽ നിന്ന് ഇരട്ട എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ കടമെടുത്തതാണ് ഇത്. നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്കിൽ ഫെയറിങുകളുടെ ഇരുവശത്തും എം വിങ്ലെറ്റുകളും കാണാം. കമ്പനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എയറോഡൈനാമിക് ഡൗൺഫോഴ്‌സ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 220 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ലോഡ് 11 കിലോഗ്രാം വരെ വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

The latest M1000 R features dual LED headlights and M wiglets on either side of its fairings (Image Credit: BMW Group)

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: ഫീച്ചറുകൾ
2026 ബിഎംഡബ്ല്യു M1000R-ൽ 6.5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്‌ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ കോക്ക്പിറ്റിൽ എം-സ്പെസിഫിക് ഇന്‍റർഫേസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാക്ക്-ഓറിയന്‍റഡ് റൈഡർമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന എം ജിപിഎസ് ഡാറ്റലോഗർ, എം ജിപിഎസ് ലാപ്‌ട്രിഗർ തുടങ്ങിയ ആക്‌സസറികളുമായി ഡിസ്‌പ്ലേ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പാക്കേജിൽ ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകളും ഉണ്ട്. റെയിൻ, റോഡ്, ഡൈനാമിക്, റേസ്, റേസ് പ്രോ 1–3 എന്നിവയാണ് അവ. കൂടാതെ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ, പിറ്റ്-ലെയ്ൻ ലിമിറ്റർ പോലുള്ള ട്രാക്ക്-ഫോക്കസ്ഡ് സവിശേഷതകളും ലഭ്യമാണ്.

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എം1000 ആർ: സ്‌പെസിപിക്കേഷനുകൾ

ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്‍റെ ലിറ്റർ-ക്ലാസ് ആർആർ സൂപ്പർബൈക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 999 സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ നേക്കഡ് സൂപ്പർബൈക്കിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 13,750 ആർപിഎമ്മിൽ 207 ബിഎച്ച്പി പവറും 11,100 ആർപിഎമ്മിൽ 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് 3.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യം മുതൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും മണിക്കൂറിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
എഞ്ചിൻ999സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ-സിലിണ്ടർ
പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട്13,750 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 207 ബി‌എച്ച്‌പി
ടോർക്ക്11,100 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 113Nm ടോർക്ക്
ഗിയർബോക്‌സ്6 സ്‌പീഡ്
ആക്‌സലേറഷൻ (0 - 100 kmph)3.2 സെക്കൻഡ്‌സ്
ടോപ്‌ സ്‌പീഡ്280 kmph

