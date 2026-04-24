ഓഫ്‌-റോഡിനായി 'ട്രോഫി വേരിയന്‍റ്': മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളുമായി പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്

4.70 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5.30 ലക്ഷം വരെ വിലയിലാണ് പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസിന്‍റെ മൂന്ന് വേരിയന്‍രുകം വരുന്നത്. 2026 മോഡലിനായി ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഡെലിവറി ജൂണിൽ.

2026 BMW F 450 GS VARIANTS 2026 BMW F 450 GS PRICE 2026 BMW F 450 GS FEATURES 2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്
2026 BMW F 450 GS Launched in India (Photos - BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 1:56 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം, സ്‌പോർട്ടി മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ഇന്ത്യ പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിങ് ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 4.70 ലക്ഷം എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ബേസിക്, എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ട്രോഫി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളായാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇതിൽ ട്രോഫി വേരിയന്‍റ് കൂടുതൽ ഓഫ്-റോഡ്-ഫോക്കസ്‌ഡ് ആണ്. ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങ് രാജ്യവ്യാപകമായി ആരംഭിച്ചു. 2026 ജൂണിലാണ് ഇതിന്‍റെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുക. പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

2026 BMW F 450 GS VARIANTS 2026 BMW F 450 GS PRICE 2026 BMW F 450 GS FEATURES 2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്
2026 BMW F 450 GS (Photos - BMW Motorrad India)

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്: വേരിയന്‍റുകൾ

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് ബേസ് വേരിയന്‍റ്: കോസ്മിക് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ്, ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള ഫുൾ-എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണം, 6.5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയാണ് ബേസിക് വേരിയന്‍റിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. എബിഎസ് പ്രോ, ഡൈനാമിക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ (ഡിടിസി), ഡൈനാമിക് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ (ഡിബിസി), എംഎസ്ആർ, ഡബ്ല്യുഎഡി തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ റെയിൻ, റോഡ്, എൻഡ്യൂറോ എന്നീ മൂന്ന് റൈഡിംഗ് മോഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് റിയർ വീൽ സജ്ജീകരണം, 180 എംഎം ട്രാവൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അപ്‌സൈഡ്-ഡൗൺ ഫോർക്കുകൾ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പ്രീലോഡുള്ള റിയർ മോണോഷോക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ. കൂടാതെ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹാൻഡ് ലിവറുകൾ, ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്പുകൾ, യുഎസ്ബി-സി ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന റിയർ ബ്രേക്ക് ലിവർ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2026 BMW F 450 GS VARIANTS 2026 BMW F 450 GS PRICE 2026 BMW F 450 GS FEATURES 2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്
2026 BMW F 450 GS (Photos - BMW Motorrad India)

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വേരിയന്‍റ്: മിഡ്-സ്പെക്ക് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വേരിയന്‍റും കോസ്‌മിക് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഈ 'എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്' വേരിയന്‍റ് അടിസ്ഥാന മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൂറിങ്, ഓഫ്-റോഡ്-ഫ്രണ്ട്ലി സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഓഫ്-റോഡ് ഫുട്പെഗുകൾ, ബ്ലാക്ക് ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിൻ ഗാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വേരിയന്‍റ് റൈഡിങ് മോഡ്‌സ് പ്രോ സവിശേഷത വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 'എൻഡ്യൂറോ പ്രോ' മോഡും 'ഷിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രോ' (ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ക്ലിയർ വിൻഡ്ഷീൽഡും പാക്കേജിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് ട്രോഫി വേരിയന്‍റ്: പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസിന്‍റെ ട്രോഫി വേരിയന്‍റ് 'റേസിങ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്' നിറത്തിലാണ് ലഭ്യമാവുക. മറ്റ് വേരിയന്‍റുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിറമാണ് ഇത്. വെളുത്ത മെയിൻ ഫ്രെയിം, വെളുത്ത ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യതിരിക്തമായ ദൃശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഫ്-റോഡ് ഉപയോഗത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനായിരിക്കും. ടിന്‍റഡ് റാലി-സ്റ്റൈൽ വിൻഡ്ഷീൽഡ്, സ്പോർട്ട് സസ്പെൻഷൻ, അലുമിനിയം എഞ്ചിൻ ഗാർഡ് എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കും. ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്‍റെ ഈസി റൈഡ് ക്ലച്ച് (ERC) ഈ വേരിയന്‍റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2026 BMW F 450 GS VARIANTS 2026 BMW F 450 GS PRICE 2026 BMW F 450 GS FEATURES 2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്
2026 BMW F 450 GS (Photos - BMW Motorrad India)

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസിന് കരുത്തേകുന്നത് 420 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ്. ഇത് 8,750 ആർപിഎമ്മിൽ 47 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 43 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകുന്നു.

5.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുമ്പോൾ, 165 കിലോമീറ്റർ ടോപ് സ്‌പീഡ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 14 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കാണ് ബൈക്കിനുള്ളത്. കമ്പനി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്ധനക്ഷമത ലിറ്ററിന് 26 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്.

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്: വില
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസിന്‍റെ ബേസിക് വേരിയന്‍റിന് 4.7 ലക്ഷം രൂപയും, എക്‌സ്‌ക്ലൂസിവ് വേരിയന്‍റിന് 4.9 ലക്ഷം രൂപയും, ജിഎസ് ട്രോഫി വേരിയന്‍റിന് 5.30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില.

2026 ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
തിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് മറ്റ് വലിയ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിചിതമായ ജിഎസ് സ്റ്റൈലിങ് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. ആർ 1300 ജിഎസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായി, എക്സ് ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ ബൈക്കിലുണ്ട്.

ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റേഷനായി 6.5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റോഡ്, റെയിൻ, എൻഡ്യൂറോ എന്നീ മൂന്ന് റൈഡിങ് മോഡുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതേസമയം എക്സ്ക്ലൂസീവ് വേരിയന്‍റിന് പുറത്തുള്ള വേരിയന്‍റുകളിൽ എൻഡ്യൂറോ പ്രോ മോഡ് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലിവറുകളും ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്പുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണ പട്ടികയുടെ ഭാഗമാണ്.

Also Read:

  1. പുതിയ നിറത്തിൽ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ്: വില 82,860 രൂപ
  2. പൾസർ പ്രേമികൾക്കായി 350 സിസി 'NS400Z': വില രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ
  3. റോഡിൽ വിലസി ആളില്ലാ സൈക്കിൾ: ഇതെന്ത് മറിമായമെന്ന് യാത്രക്കാർ; റോബോട്ടിക് കാലുകൾക്ക് പിന്നിൽ യുവാവിന്‍റെ 'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ' പ്രൊജക്‌ട്
  4. 62,000 രൂപ വില കുറഞ്ഞു! 390 ഡ്യൂക്കിനും 390 അഡ്വഞ്ചറിനും ഇനി 350 സിസി എഞ്ചിനും; വിശദമായി
  5. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ; വിപണി കയ്യടക്കാൻ ഹ്യുണ്ടായും ടിവിഎസും കൈകോർക്കുന്നു

