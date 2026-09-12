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ലക്ഷ്വറി കാർ പ്രേമികൾക്കായി പുതുക്കിയ 7 സീരിസ്, i7 ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
7 സീരീസ്, i7 എന്നീ ലക്ഷ്വറി സെഡാനുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകളാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് പുതിയ ഡിസൈനുകൾ, മികച്ച ഇലക്ട്രിക് റേഞ്ച്, പരിഷ്കരിച്ച ഇന്റീരിയർ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
Published : September 12, 2026 at 1:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഢംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു തങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ 7 സീരിസ്, i7 പ്രീമിയം സെഡാൻ ശ്രേണി എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പെട്രോൾ, ഇലക്ട്രിക് വകഭേദങ്ങളിൽ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ ആധുനികവും മികച്ചതുമായ സവിശേഷതകളോടെയാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയത്. പരമ്പരാഗത പെട്രോൾ കരുത്തും അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക് പ്രകടനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഏത് വേണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും.
ഇതിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ 7 സീരീസ് മോഡലായ 'i7 M70 xDrive'-ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ 7 സീരീസിന്റെ വില 1.95 കോടി രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 7 സീരീസ്, i7 സെഡാൻ ലൈനപ്പിലെ വാഹനങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ചെന്നൈയിലെ പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുക. ജർമ്മനിക്ക് പുറത്ത് ബിഎംഡബ്ല്യു i7 പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഏക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
എഞ്ചിൻ, ബാറ്ററി വിവരങ്ങൾ
പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ബിഎംഡബ്ല്യു മൂന്ന് പതിപ്പുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ കരുത്തിലുള്ള 740i, ഇലക്ട്രിക് i7 eDrive 50, ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന i7 M70 xDrive എന്നിവയാണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. 400hp പവറും 540Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 3.0 ലിറ്റർ, 6-സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് 740i-യിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് 5.4 സെക്കൻഡ് സമയം മതി. ഇതിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
455hp പവറും 660Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനൊപ്പം 112.5kWh ബാറ്ററിയാണ് i7 eDrive50-ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100kmph വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 728km വരെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ 125 കിലോമീറ്ററോളം വേഗത അധികമാണിത്.
പുതിയ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ആഡംബര മോഡലുകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത 7 സീരീസ് പിന്തുടരുന്നത്. 'ഐക്കോണിക് ഗ്ലോ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വലുതും പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ കിഡ്നി ഗ്രില്ലും, സ്വരോവ്സ്കി ഗ്ലാസ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ BMW ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, കോർണറിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, എതിർദിശയിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത ഹൈ-ബീം സംവിധാനമായ 'സെലക്ടീവ് ബീം' എന്നിവയാണ് പുതിയ കാറുകളിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
എം സ്പോർട്ട് പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ബമ്പറുകൾ, വലിയ എയർ ഇൻടേക്കുകൾ, സൈഡ് സ്കർട്ടുകൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ, ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ ട്രിം, നീല നിറത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ, 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ സ്പോർട്ടിയായ രൂപം ലഭിക്കുന്നു.
അതേസമയം i7 M70 xDrive മോഡലിനെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനായി സ്മോക്ക്-ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിലിങ്, 21 ഇഞ്ച് M വീലുകൾ, കറുത്ത റിയർ സ്പോയിലർ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബോഡിയിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലുകളും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത റിയർ ലൈറ്റ് സംവിധാനവും കാറിന് ആധുനികവും ആകർഷകവുമായ രൂപം നൽകുന്നു.
ഇന്റീരിയറും സവിശേഷതകളും
ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ പുതിയ പനോരമിക് iDrive സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ കാബിൻ കാര്യമായി നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിൻഡ്സ്ക്രീനിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തായി വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് 'BMW പനോരമിക് വിഷൻ' എന്ന സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ചയിൽ നേരിട്ട് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന 3D ഹെഡ്സ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിലുണ്ട്.
കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി 17.9 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള സെൻട്രൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാട്രിക്സ് ബാക്ക്ലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുൻനിരയിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനായി 14.6 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിഎംഡബ്ല്യു കാറിൽ ഇത് ആദ്യമായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ റൈഡിനിടെ ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
പിൻസീറ്റിലുള്ള യാത്രക്കാർക്കായി 31.3 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള 8K 'ബിഎംഡബ്ല്യു തിയേറ്റർ സ്ക്രീനും' നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള പ്രീമിയം 'ബവേഴ്സ് & വിൽക്കിൻസ്' സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 'എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച്' സീറ്റിംഗ് സംവിധാനം വഴി പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിനായി സീറ്റ് 43 ഡിഗ്രി വരെ പിന്നിലേക്ക് ചായ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
റഡാർ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം തുറക്കുകയും അടയുകയും ചെയ്യുന്ന വാതിലുകൾ, വലിയ പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ് (സ്കൈ ലോഞ്ച് ), ഹീറ്റിംഗ്-കൂളിംഗ്-മസാജ്-മെമ്മറി സൗകര്യങ്ങളുള്ള സുഖപ്രദമായ സീറ്റുകൾ, മൃദുവായ വെളിച്ചമുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾ, കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിനെ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്ന വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ട്രേ എന്നിവയാണ് ഇന്റീരിയറിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
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