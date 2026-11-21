ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കൂടുതൽ കരുത്ത്, നൂതന ഫീച്ചറുകൾ; പുത്തൻ 'പൾസർ RS 200' വിപണിയിലെത്തിച്ച് ബജാജ്
കൂടുതൽ കരുത്തും, പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചറുകളും, മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡ്വെയറും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബജാജ് പൾസർ RS 200 വിപണിയിലെത്തിയത്.
Published : November 21, 2026 at 1:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഫുള്ളി-ഫെയേർഡ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ബജാജ് പൾസർ RS 200. തദ്ദേശീയ ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ പൾസർ ആർഎസ് 200ന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ കരുത്തും, പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചറുകളും, മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡ്വെയറും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബജാജ് പൾസർ RS 200 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി, റൈഡ് മോഡുകൾ, ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ, 5 ഇഞ്ച് TFT കൺസോൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടാതെ, മുൻവശത്ത് USD ഫോർക്കുകളും ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസം ആദ്യം നിരത്തിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നതിനിടെ ഈ മോഡൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും.
എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്?
കഴിഞ്ഞ മാസം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ബജാജ് ഓട്ടോ പൾസർ NS200 പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ പൾസർ RS200-ലും വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, പവർ അൽപ്പം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
199.5cc, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് പൾസർ RS200ന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻപ് 24.5 hp പവർ നൽകിയിരുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ 25.5 hp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. എന്നാൽ, ടോർക്ക് 18.7 Nm തന്നെയാണ്. ഇത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ചേർത്തതാണ് എഞ്ചിന്റെ പവർ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണം.
ഈ അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി, പുതിയ പൾസർ RS200-ൽ ഒന്നിലധികം റൈഡ് മോഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോളും ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേയും കണക്റ്റിവിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നു.
സവിശേഷതകൾ
5 ഇഞ്ച് TFT കൺസോൾ ആണ് പുതുക്കിയ ബജാജ് പൾസർ RS 200ന്റെ സവിശേഷതകളിൽ വരുത്തിയ പ്രധാന മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ബജാജ് പൾസറിന്റെ പല മോഡലുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന അതേ കൺസോൾ ആണിത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ LCD യൂണിറ്റിന് പകരമായാണ് ഈ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലിവറുകൾ, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് എന്നിവയും ബജാജ് ഓട്ടോ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ പുതിയ പൾസർ RS 200ന്റെ ഹാർഡ്വെയറിലും അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്ത് സാധാരണ ടെലിസ്കോപിക് ഫോർക്കുകൾക്ക് പകരം 37mm USD ഫോർക്കുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വില
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പൾസർ ആർഎസ് 200 വാങ്ങുന്നവർ കൂടുതൽ തുക മുടക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ ബജാജ് പൾസർ RS200-ന് 1.98 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. നിലവിലുള്ള മോഡലിനേക്കാൾ 17,000 രൂപ കൂടുതലാണിത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ കരിസ്മ XMRന് 1.86 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പൾസർ ആർഎസ് 200ന് വില ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്. അതേസമയം, KTM RC 200-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് വില വളരെ കുറവുമാണ്. 2.33 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് KTM RC 200ന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
Also Read:
- ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റി പ്ലസ് ഇനിയുണ്ടാവില്ല: വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു, ഉത്പാദനം നിർത്തിവെച്ചതായി സൂചന
- പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബിഎംഡബ്ല്യു; 'ബോക്സർ-ട്വിൻ' ക്ലാസിക് എഞ്ചിന്റെ കരുത്തിൽ പുത്തൻ ഓഫ്-റോഡർ
- വാഹന ഉടമകൾക്ക് ആശ്വാസം; പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി പരിഷ്കരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
- മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 62,000 രൂപ കുറവ്: ഇ-ക്ലച്ച് ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി പുത്തൻ 'റെബൽ 500'