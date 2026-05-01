349 സിസി എഞ്ചിനിൽ പുതിയ പൾസർ NS400Z: മുൻ മോഡലിനേക്കാളും വില കുറവ്; കുറഞ്ഞത് 24,500 രൂപ

373cc എഞ്ചിന് പകരം 2026 മോഡലിൽ 349cc എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ NS400Zനും 18 ശതമാനം GST കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇത് വാഹനത്തിന് 24,500 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് നൽകും.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 1:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് നേക്കഡ് മോട്ടോർസൈക്കിളായ പൾസർ NS400Zന്‍റെ 2026 മോഡലുമായി ബജാജ് ഓട്ടോ. 373cc എഞ്ചിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ 349cc എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് 1,80 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. മുൻ മോഡലിന് 1.93 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. ഇതിൽ നിന്ന് 24,500 രൂപ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബജാജ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. 373cc എഞ്ചിന് പകരം 2026 മോഡലിൽ 349cc എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ NS400Zനും 18 ശതമാനം GST കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇത് വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് 24,500 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് നൽകും. എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലെ കുറവും, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ കുറച്ചതും ആണ് 24,500 രൂപ കുറയാൻ കാരണം.

മോഡൽവില
(എക്‌സ്-ഷോറൂം)		കളർ ഓപ്‌ഷൻ
ബജാജ് പൾസർ NS400ZRs 1,80,092ബ്രൂക്ക്ലിൻ ബ്ലാക്ക് | ഗ്ലോസി റേസിങ് റെഡ് |
പ്യൂട്ടർ ഗ്രേ | പേൾ മെറ്റാലിക് വൈറ്റ്

2026 ബജാജ് പൾസർ NS400Z: പുതിയത് എന്താണ്?
2026 ബജാജ് പൾസർ NS400Z-ലെ പ്രധാന മാറ്റം അതിന്‍റെ പരിഷ്‌കരിച്ച എഞ്ചിൻ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്‍റാണ്. NS400Zനെ 350cc-യിൽ താഴെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ബജാജിന്‍റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് 349cc എഞ്ചിന്‍റെ സംയോജനം. ഇത് വലിയ എഞ്ചിനുകളുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ GST നിരക്ക് നൽകുകയും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എഞ്ചിൻ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്‍റ് 373cc-യിൽ നിന്ന് 349cc ആയി കുറച്ചിട്ടും, NS400Z ഇപ്പോഴും ശക്തമായ പെർഫോമൻസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. 349.13 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് 4-വാൽവ്, DOHC, 4-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 40.04 bhp പവറും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 33.2 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, റൈഡ്-ബൈ-വയർ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ എന്നിവയുള്ള അതേ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായി തന്നെയാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പിലും എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2026 ബജാജ് പൾസർ NS400Z: സവിശേഷതകൾ
2026 ബജാജ് പൾസർ NS400Z അതിന്‍റെ മുൻ മോഡലിന്‍റെ അതേ സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തുന്നു. റോഡ്, റെയിൻ, സ്‌പോർട്, ഓഫ്‌റോഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് റൈഡ് മോഡുകളുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് നേക്കഡ് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ആന്‍റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിൽ എല്ലാ റൈഡ് മോഡുകളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ടേൺ-ബൈ-ടേൺ (TBT) നാവിഗേഷനും ഉള്ള കളർ LCD ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിനുണ്ട്. മ്യൂസിക്, കോൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുക, ലാപ് ടൈമർ, മിസ്ഡ് കോൾ, മെസേജ് (SMS) അറിയിപ്പ്, ബ്രൈറ്റ്‌നസ് കൺട്രോൾ, മൊബൈൽ ബാറ്ററി ചാർജ് സ്റ്റാറ്റസ്, മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ശക്തി സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവയും ബൈക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. യുഎസ്ബി സോക്കറ്റ് ചാർജർ, ഹസാർഡ് ലാമ്പ് സ്വിച്ച് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.

Also Read:

  1. ഇനി വഴി തെറ്റില്ല! ബജാജ് ചേതക്കിന്‍റെ ഈ വേരിയന്‍റിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഫീച്ചറും: വില വർധിച്ചത് എത്ര?
  2. പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ പുത്തൻ കീവേ V302C: വിശദാംശങ്ങൾ
  3. വില 59,999 രൂപ! 50 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി സീലിയോ; ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 500 പേർക്ക് ഫ്രീ ഹെൽമെറ്റും
  4. എൺപതിന്‍റെ നിറവിൽ വെസ്‌പ: പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ആകർഷക ഡിസൈനുമായി പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ
  5. ഓഫ്‌-റോഡിനായി 'ട്രോഫി വേരിയന്‍റ്': മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളുമായി പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്

