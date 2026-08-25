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പുതുക്കിയ എഞ്ചിനും ഡിസൈനും: ബോൾഡ് ലുക്കിൽ പൾസർ 125, പൾസർ 150 മോഡലുകൾ
പുതുക്കിയ ഡിസൈനിലാണ് രണ്ട് ബൈക്കുകളും വരുന്നത്. പുതിയ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ബോൾഡ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ പുതിയ എഞ്ചിൻ, പുത്തൻ ഷാസി, മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ, അത്യാധുനിക TFT ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു.
Published : August 25, 2026 at 2:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബജാജ് ഓട്ടോ തങ്ങളുടെ ഐക്കോണിക് മോഡലുകളായ പൾസർ 125, പൾസർ 150 മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. പുതുക്കിയ ഡിസൈനും വീതിയേറിയ ഇന്ധന ടാങ്കുകളുമായാണ് രണ്ട് ബൈക്കുകളും വരുന്നത്. പുതിയ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ബോൾഡ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. മുൻ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള വെറുമൊരു ഗ്രാഫിക്സിനപ്പുറം പുതിയ എഞ്ചിൻ, പുത്തൻ ഷാസി, മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ, അത്യാധുനിക TFT ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു.
2001ൽ പുറത്തിറക്കിയത് മുതൽ പൾസർ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ റൈഡർമാർക്കിടയിൽ വളരെ പ്രിയങ്കരമാണ്. ഫുള്ളി ഫെയർഡ്, നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഈ ശ്രേണി വളർന്നു. ലോകമെമ്പാടും 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം പൾസർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ വിറ്റഴിച്ച കമ്പനിയാണ് ബജാജ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
പുതുക്കിയ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ശക്തമായ പ്രകടനവും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും റൈഡർമാർ കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിപണിയിൽ പൾസർ ശ്രേണിയെ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നിലനിർത്താനാണ് ബജാജ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.
2026 ബജാജ് പൾസർ 125, പൾസർ 150: വില, നിറങ്ങൾ, ലഭ്യത
2026 പൾസർ 125 വ്യത്യസ്ത സീറ്റിങ് ഓപ്ഷനുകളുള്ള രണ്ട് കോസ്മെറ്റിക് വേരിയന്റുകളിലാണ് വരുന്നത്. പ്രീമിയം കാർബൺ ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് വേരിയന്റിന് 94,518 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് സിയാൻ ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ബ്ലാക്ക് റേസ് റെഡ്, റേസിംഗ് റെഡ് ടാൻ ബീജ് നിറങ്ങളിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ലഭ്യമാണ്.
സിംഗിൾ സീറ്റ് ഓപ്ഷന് 92,341 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് സിയാൻ ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ബ്ലാക്ക് റേസ് റെഡ്, റേസിംഗ് റെഡ് ടാൻ ബീജ് നിറങ്ങളിൽ ഈ വേരിയന്റ് ലഭ്യമാണ്. ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രം വരുന്ന എൻട്രി ലെവൽ നിയോൺ ട്രിമിന്റെ വില 90,494 രൂപയാണ്. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ഷേഡ് ഒഴികെ, കാർബൺ ഫൈബർ മോഡലിന്റെ അതേ കളർ പാലറ്റ് ഇതിനും ലഭിക്കും.
അതേസമയം 2026 പൾസർ 150 അവയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ബ്രേക്കിങ് കോൺഫിഗറേഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാവും. സിംഗിൾ ഡിസ്ക് (SD) വേരിയന്റിന് 1.11 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുണ്ട്. സിംഗിൾ ഡിസ്ക് അപ്ഗ്രേഡിന് (SD UG) 1.14 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ട്വിൻ ഡിസ്ക് അപ്ഗ്രേഡ് (TD UG) ന് 1.17 ലക്ഷം രൂപയും വിലയുണ്ട്.
എല്ലാ മോഡലുകളും നാല് നിറങ്ങളിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്, എബോണി ബ്ലാക്ക് ചെറി റെഡ്, എബോണി ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ബ്ലൂ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. എന്നിരുന്നാലും, SD UG യുടെ നാലാമത്തെ ഷേഡ് എബോണി ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രേ ആണ്. അതേസമയം SD, TD UG ട്രിമ്മുകൾക്ക് എബോണി ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രേ നിറമുണ്ട്. ഇത് മോഡലുകളെ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
2026 ബജാജ് പൾസർ 125: പുതിയതെന്ത്?
2026 പൾസർ 125ന് പുതിയ 124.38 സിസി എഞ്ചിൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് 11.93 ബിഎച്ച്പി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മുൻ മോഡലിന്റെ 11.63 ബിഎച്ച്പിയേക്കാൾ ഇത് അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി സ്ക്രീൻ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നാവിഗേഷൻ, പൂർണ്ണ എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗ്, ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ, യുഎസ്ബി-ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, ഒന്നിലധികം റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളും ബൈക്കിന് ലഭിക്കും.
സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കായി ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകളും പിന്നിൽ ഗ്യാസ്-ചാർജ്ഡ് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനും ഉണ്ട്. 'ക്രാൾ ടെക്' ആണ് എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊന്ന്. ത്രോട്ടിൽ തൊടാതെ റൈഡർമാരെ ബൈക്ക് പതുക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. കനത്ത ട്രാഫിക്കിലോ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
2026 ബജാജ് പൾസർ 150: പുതിയതെന്താണ്?
2026 പൾസർ 150ൽ 13.8 ബിഎച്ച്പി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന അതേ 149.5 സിസി ഓയിൽ-കൂൾഡ്, ഫ്യുവൽ-ഇൻജെക്റ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ല. ഒന്നിലധികം റൈഡ് മോഡുകൾ, ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകൾ, സ്പോർട്ടിയർ ലുക്കിനായി ബെല്ലി പാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പൾസർ 125 പോലെ, 150-നും 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നാവിഗേഷൻ, പൂർണ്ണ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ, യുഎസ്ബി-ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ട്, ഗ്യാസ്-ചാർജ്ഡ് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആർസി), ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പറുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. റൈഡര്മാര്ക്ക് ലൈവ് കോള്, മെസേജ് അലേര്ട്ടുകള് എന്നിവയും മ്യൂസിക് കണ്ട്രോളുകളും ഡിസ്പ്ലേയില് നേരിട്ട് ലഭിക്കും. പുതിയ പള്സര് 150-ല് പുതിയ ക്രാള് ടെക് സവിശേഷതയും ഉള്പ്പെടുന്നു.
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