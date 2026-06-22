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നഗരയാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും! സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി അപ്രീലിയ
ഉയർന്ന ഹാൻഡിൽബാർ പൊസിഷൻ, പുതുക്കിയ റൈഡർ സീറ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക് ലിവറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457ന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ലഭിക്കും. ഇത് റൈഡർമാർക്ക് നഗരയാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും.
Published : June 22, 2026 at 2:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇറ്റലി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാണ് അപ്രീലിയ. ഇന്ത്യക്കാർ ഡ്യുക്കാട്ടിയും കാവസാക്കിയും കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും റേസിങിനും മറ്റും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നതിൽ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ കമ്പനിയാണ് അപ്രീലിയ. പെർഫോമൻസ് ബൈക്കുകളും സ്പോർട്ടി സ്കൂട്ടറുകളും മാക്സി സ്റ്റൈൽ സ്കൂട്ടറുകളുമൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ താരങ്ങൾ.
കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്ത സ്പോർട് ബൈക്കായ അപ്രീലിയ ആർ എസ് 457നെ അടിസ്ഥാനമായി നിർമ്മിച്ച നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457ന്റെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 3.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. മെച്ചപ്പെട്ട ദൈനംദിന ഉപയോഗക്ഷമത, കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, പുതുമയുള്ള രൂപം എന്നിവയാണ് പുതിയ പതിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ.
ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും ദീർഘദൂര റൈഡിങിനുമായി റൈഡർ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രായോഗിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയത് കാണാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457ന്റെ അതേ 457 സിസി പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്രീലിയ ഷോറൂമുകളിൽ ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
2006ലെ ടുവോണോ 1000R മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മാംബ ബ്ലാക്ക്, പ്യൂമ ഗ്രേ നിറങ്ങളിലാണ് കമ്പനി ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഗ്രാഫിക്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡിങും ഉൾപ്പെടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ബൈക്കിന് കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് ലുക്ക് നൽകുന്നു.
ബൈക്കിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് സമീപം പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്ലൈസ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. അതിൽ സ്മോക്ക്ഡ് ഫിനിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റൈഡറിന് ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ ലുക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ രൂപകൽപ്പന.
റൈഡറിന് പ്രത്യേക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ
റൈഡറിന് യാത്ര കൂടുതൽ സുഗഗമാക്കാൻ ഉയർന്ന ഹാൻഡിൽബാർ പൊസിഷൻ, പുതുക്കിയ റൈഡർ സീറ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക് ലിവറുകൾ, സസ്പെൻഷൻ ജ്യാമിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കമ്പനി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ ഉയർന്ന ഹാൻഡിൽബാർ റൈഡറെ കൂടുതൽ നേരായ ഇരിപ്പിട സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നു. ഇത് കൈത്തണ്ടയിലും തോളിലുമുള്ള മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും നഗര സവാരി എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: സസ്പെൻഷൻ സജ്ജീകരണം
ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴികളും സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകളും നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് സസ്പെൻഷന് മൃദുവായ പ്രാരംഭ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ടറ്റത്തും പ്രീലോഡ് ക്രമീകരണം ലഭ്യമാണ്. ഇത് റൈഡർമാർക്ക് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
47.6 bhp പവറും 43.5 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 457 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഭാരം കുറഞ്ഞ അലുമിനിയം ചേസിസുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
അപ്രീലിയ ടുവോണോ 457 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
റൈഡ്-ബൈ-വയർ ത്രോട്ടിൽ, മൾട്ടി-ലെവൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, സെൽഫ്-ഡയഗ്നോസിസ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ TFT ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് സവിശേഷതകൾ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉണ്ട്. LED ലൈറ്റിങ് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഇമോബിലൈസർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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