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ശക്തമായ പ്രോസസറും സിരി എഐ പിന്തുണയുമായി നാലാം തലമുറ 'ആപ്പിൾ ടിവി 4K': ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യം
അത്യാധുനിക A19 ചിപ്പ്, സിരി എഐ പിന്തുണ, വൈ-ഫൈ 7 തുടങ്ങി നിരവധി അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായാണ് നാലാം തലമുറ ആപ്പിൾ ടിവി 4K വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 11:00 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാലാം തലമുറ ആപ്പിൾ ടിവി 4K വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ. ഇന്നലെ (2026 ഒക്ടോബർ 13) നടന്ന വെൽക്കം ഹോം ഇവന്റിലാണ് പുതിയ സ്ട്രീമിങ് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയത്. അത്യാധുനിക A19 ചിപ്പ്, സിരി എഐ പിന്തുണ, വൈ-ഫൈ 7 തുടങ്ങി നിരവധി അത്യാധുനിക സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഹോം തിയേറ്റർ അനുഭവം നൽകുന്ന ഉപകരണമായിരിക്കും ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിരി എഐ പിന്തുണയിലാണ് പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ വിൽപ്പന നവംബർ 13ന് ആരംഭിക്കും.
സിരി എഐയും ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ കൺട്രോളും
സിരി എഐ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സംഭാഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഉത്തരം സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചെറിയ ഓവർലേ ആയി കാണിക്കും. അതിനാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിന് പോലും ഇത് തടസ്സമാകില്ല.
ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഐഫോണുമായി പെയർ ചെയ്താൽ വ്യക്തിപരമായ സന്ദർഭങ്ങളും സിരി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K-ൽ ആവശ്യപ്പെടാം.
പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K-യിൽ മൂന്ന് 'ഫാർ-ഫീൽഡ്' മൈക്രോഫോണുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ടിൽ തൊടാതെ തന്നെ ഇവയോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. 'എക്കോ ക്യാൻസലേഷൻ' സാങ്കേതികവിദ്യ പശ്ചാത്തല ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ടിവി പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും 'ഹേ സിരി' എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ ചില ഭാഷകളിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കൂ.
ശക്തമായ പ്രോസസറും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
ഈ ഉപകരണത്തിൽ A19 ചിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ CPU 50% വേഗത്തിലും GPU ഇരട്ടി വേഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സ്ട്രീമിങിനായി പുതിയ AV1 ഡീകോഡറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിരി റിമോട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അതിൽ 'ഫൈൻഡ് മൈ', 'പ്രിസിഷൻ ഫൈൻഡിങ്' എന്നീ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. റിമോട്ടിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, 'പ്രിസിഷൻ ഫൈൻഡിങ്' സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഐഫോൺ 17 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ മോഡലുകളോ ആവശ്യമാണ്.
ഇതിന് ഫോർ-സ്പീക്കർ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് അനുഭവം ലഭിക്കും. ഇതിനായി ഹോംപോഡ് മിനി 2 അല്ലെങ്കിൽ ഹോംപാഡ് (രണ്ടാം തലമുറ) ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ഒരേ മോഡലിലുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കറുകൾ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യണം. മുറിയിലെ സ്പീക്കറിന്റെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
സ്മാർട്ട് ഹോമും ലിവിങ് റൂമും
പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K ഒരു സ്മാർട്ട് ഹബ്ബ് ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ഹോമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം, കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോർബെല്ലിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാകും. സംസാരിക്കാനും വാതിൽ തുറക്കാനും വരെ ഇതിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം. ഹോംകിറ്റ് സെക്യൂർ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ വിശദാംശങ്ങളും സംഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് iCloud+ ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം. സിരി എഐ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ 'സീനുകൾ' ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. വൈ-ഫൈ, ത്രെഡ് എന്നിവയ്ക്കായി കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.
ആപ്പിൾ ഫിറ്റ്നസ്+, ആപ്പിൾ ആർക്കേഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ആപ്പിളിന്റെ നൂറുകണക്കിന് ഒറിജിനൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോർമുല 1, മേജർ ലീഗ് സോക്കർ (അമേരിക്ക) തുടങ്ങിയ ലൈവ് സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. ഐഫോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേസ്ടൈം കോളുകൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം iCloud ഫോട്ടോകൾ സ്ക്രീൻ സേവറായി പ്രദർശിപ്പിക്കാം. ഫോട്ടോ വിഭാഗങ്ങൾ മാറിമാറി വരുന്നതിന് ഷഫിൾ ഫീച്ചറും ക്രമീകരിക്കാം.
സ്വകാര്യത
A19 ചിപ്പിലെ 'സെക്യുർ എൻക്ലേവി'ൽ മൈക്രോഫോൺ ഡാറ്റ പ്രത്യേകം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആപ്പിളിന് പോലും ഈ ഡാറ്റ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അതീവ സുരക്ഷ നൽകുന്നതായും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹോംകിറ്റ് സെക്യൂർ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തവയാണ്.
വിലയും ലഭ്യതയും
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെ 29 രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4K പ്രീ-ഓർഡറിനായി ലഭ്യമാണ്. ആപ്പിളിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, ആപ്പൾ സ്റ്റോൾ വഴിയോ ഇത് പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ 39,990 രൂപയും അമേരിക്കയിൽ 99 ഡോളറും വിലയുണ്ട്. പ്രതിമാസം 3,620 രൂപ നൽകി 12 മാസത്തെ EMI പ്ലാനിലൂടെയും ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
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