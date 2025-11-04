ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ ഡിസൈനും പുത്തൻ സവിശേഷതകളും: കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റവുമായി റോഡിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന് കൂടുതൽ മികച്ച ഡിസൈൻ, പുത്തൻ സവിശേഷതകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമത എന്നിവ ലഭിക്കും. 25,000 രൂപ നൽകി ഇപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും.

2025 HYUNDAI VENUE PRICE NEW HYUNDAI VENUE FEATURES 2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു NEW HYUNDAI VENUE ENGINE
2025 Hyundai Venue Launched in India at Starting Price of 7.99 Lakh (Image credit: Hyundai Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 2:09 PM IST

5 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോറിന്‍റെ വാഹന നിരയിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്ക്കുന്ന മോഡലാണ് വെന്യൂ. അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ടാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതോടൊപ്പം ഈ എസ്‌യുവിയുടെ സ്‌പോർട്ടിയർ പതിപ്പായ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈനും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ മികച്ച ഡിസൈൻ, പുത്തൻ സവിശേഷതകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമത എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു പുറത്തിറക്കിയത്. ടാറ്റ നെക്‌സോൺ, മാരുതി സുസുക്കി ബ്രെസ്സ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായി മത്സരിക്കാനാകും വിധമാണ് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: വില, ലഭ്യത
പുതിയ വെന്യു ₹7.90 ലക്ഷം (എക്‌സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓഫർ വിലയാണ്. ഡിസംബർ 31 വരെയാണ് ഈ ആമുഖ ഓഫർ ലഭ്യമാകുക. HX 2, HX 4, HX 5 വേരിയന്‍റുകളുടെ വില മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് വേരിയന്‍റുകളുടെ വില വില ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിനായുള്ള ബുക്കിങ് കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായി ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ, ഹ്യുണ്ടായി ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ പുതിയ എസ്‌യുവി ബുക്ക് ചെയ്യാം. 25,000 രൂപ നൽകിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നവംബർ 15ന് ശേഷമാകും ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

2025 Hyundai Venue Design (Image credit: Hyundai Motor)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: പുതിയ വേരിയന്‍റുകൾ
2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിൽ പുതിയ HX വേരിയന്‍റ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, പ്രീമിയം ജീവിതശൈലി എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായുള്ള 'ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്പീരിയൻസി'ൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ വേരിയന്‍റിന് പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ പെട്രോൾ ശ്രേണിയിൽ HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8, HX10 എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ഡീസൽ ശ്രേണിയിൽ HX2, HX5, HX7, HX10 എന്നീ വേരിയന്‍റുകൾ ലഭ്യമാവും.

2025 Hyundai Venue Exterior (Image credit: Hyundai Motor)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ വെന്യുവിന്‍റെ മുൻവശത്ത് സ്പ്ലിറ്റ്-ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലേഔട്ടും സി-ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും വിശാലമായ ഡാർക്ക് ക്രോം ഗ്രില്ലും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ മസ്‌കുലാർ സ്റ്റാൻസിനായി ബമ്പർ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മൊത്തത്തിലുള്ള അനുപാതങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ (48 എംഎം ഉയരവും 30 എംഎം വീതിയും) വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വെന്യുവിന് 3,995 എംഎം നീളവും 1,800 എംഎം വീതിയും 1,665 എംഎം ഉയരവും 2,520 എംഎം വീൽബേസും ആണ് ഉള്ളത്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 16 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകൾ, ബോൾഡ് സി-പില്ലർ ആക്‌സന്‍റ് എന്നിവയുണ്ട്. ഇൻ-ഗ്ലാസ് "വെന്യു" ബാഡ്‌ജ്, ബ്രിഡ്‌ജ്-ടൈപ്പ് റൂഫ് റെയിലുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഹൈലൈറ്റുകൾ.

2025 Hyundai Venue Exterior (Image credit: Hyundai Motor)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ വെന്യുവിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിൽ ലഭിച്ച പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ക്ലസ്റ്ററുമായി ലയിപ്പിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ 12.3 ഇഞ്ച് കർവ്‌ഡ് പനോരമിക് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, പുതിയ നേവി, ഡോവ് ഗ്രേ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, മൂൺ വൈറ്റ് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, പിൻ വിൻഡോ സൺഷെയ്‌ഡുകൾ, ചാരിയിരിക്കുന്ന പിൻ സീറ്റുകൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ വെന്‍റിലേഷൻ ഫങ്‌ഷനുകളുള്ള ഇലക്ട്രിക് 4-വേ അഡ്‌ജസ്റ്റ്‌മെന്‍റും ഉണ്ട്. വോൺസ്-എനേബിൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

2025 Hyundai Venue Interior (Image credit: Hyundai Motor)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: ഫീച്ചറുകൾ
സാങ്കേതികവിദ്യയിലും സുരക്ഷയിലും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്നത്. എൻവിഡിയ നൽകുന്ന ഹ്യുണ്ടായിയുടെ കണക്റ്റഡ് കാർ നാവിഗേഷൻ കോക്ക്പിറ്റ് (സിസിഎൻസി) സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ്, ഡ്രൈവർ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇരട്ട 12.3 ഇഞ്ച് പനോരമിക് ഡിസ്പ്ലേകളും ബോസ് 8-സ്‌പീക്കർ പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഈ സജ്ജീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി 70 കണക്റ്റഡ് കാർ സവിശേഷതകളും 400-ലധികം വോയ്‌സ് കമാൻഡുകളും ഹ്യുണ്ടായി എസ്‌യുവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 കൺട്രോളറുകൾക്കുള്ള ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് റിമോട്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയും അനുവദിക്കുന്നു.

2025 Hyundai Venue Interior (Image credit: Hyundai Motor)

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

  • 31.24 സെ.മീ ccNC നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം
  • 31.24 സെ.മീ പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ക്ലസ്റ്റർ
  • ബോസ് പ്രീമിയം സൗണ്ട് 8 സ്‌പീക്കർ സിസ്റ്റം
  • ഫ്രണ്ട് റോ വെന്‍റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ
  • സറൗണ്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ (SVM)
  • വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ/ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ
  • വോയ്‌സ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ സ്‌മാർട്ട് ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്
  • 20 കൺട്രോളർ ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) വാഹന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
  • 70 ഹ്യുണ്ടായ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് കാർ സവിശേഷതകൾ
  • ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ (BVM)

പ്രധാന സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ:

  • 6 എയർബാഗുകൾ
  • ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC)
  • ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ (HAC)
  • ഓട്ടോ ഹോൾഡുള്ള ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്
  • സറൗണ്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ (SVM)
  • ഓൾ 4-ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകൾ
  • ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS) - ഹൈലൈൻ
  • ടെലിമാറ്റിക്‌സ് സ്വിച്ചുകളുള്ള ഇലക്ട്രോ ക്രോമിക് മിറർ (ECM)
  • 3-പോയിന്‍റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ
  • റോൾഓവർ സെൻസർ

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: കളർ ഓപ്‌ഷൻ
പുതിയ വെന്യൂ ആറ് മോണോടോൺ കളർ ഓപ്‌ഷനിലും രണ്ട് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്‌ഷനിലും ലഭ്യമാണ്. ഹേസൽ ബ്ലൂ, മിസ്റ്റിക് സഫയർ, ഡ്രാഗൺ റെഡ്, അബിസ് ബ്ലാക്ക്, അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്, ടൈറ്റൻ ഗ്രേ എന്നിവയാണ് മോണോടോൺ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഇതിൽ ഹേസൽ ബ്ലൂ, മിസ്റ്റിക് സഫയർ പുതിയതാണ്. അബിസ് ബ്ലാക്ക് റൂഫുള്ള ഹേസൽ ബ്ലൂ, അബിസ് ബ്ലാക്ക് റൂഫുള്ള അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ് എന്നിവയാണ് ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഓപ്ഷനുകൾ.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷൻ
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ വെന്യൂവിന്‍റെ എഞ്ചിൻ മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണ്. മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിൽ ലഭ്യമാവുക. 120hp പവറും 172nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0-ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒന്നാമത്തേത്. 83hp പവറും 113nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2-ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് രണ്ടാമത്തേത്. 116hp പവറും 250nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5-ലിറ്റർ ടർബോ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് മറ്റൊന്ന്. നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ടർബോ-പെട്രോളിൽ MT, 7-സ്പീഡ് DCT എന്നിവ ലഭിക്കും. ഡീസലിൽ MT ഗിയർബോക്‌സ് തുടരും. കൂടാതെ, ആദ്യമായി വെന്യുവിന് ഡീസലിനൊപ്പം ഒരു ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സും കൂടെ ലഭിക്കും.

എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനും വേരിയന്‍റും:

പെട്രോൾഡീസൽ
HX2HX2
HX4HX5
HX5HX10
HX6
HX6T
HX8
HX10
ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ
MT
AT
DCT

