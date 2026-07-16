ഒരു മാട്രസ് എങ്ങനെയാണ് നടുവിന് മികച്ചതാകുന്നത്? ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സ് എയർബൂസ്റ്റ് ശ്രേണിക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം
ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്നവരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് നടുവ് വേദനയാണ്.
Published : July 16, 2026 at 2:41 PM IST
ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്നവരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് നടുവ് വേദനയാണ്. ദീർഘമായ ജോലി സമയവും അലസമായ ജീവിതശൈലിയും പോലുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും മോശം ശരീരികാവസ്ഥയും ഉറക്കക്കുറവുമൊക്കെ നട്ടെല്ലിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. പലരും എർഗണോമിക് കസേരകൾ, വ്യായാമം, ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ രാത്രിയും ഉറങ്ങുന്ന മാട്രസ് എന്ന പ്രധാന ഘടകം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്.
അവിടെയാണ് നൂതനമായ AirKnit സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച Duroflex Airboost റേഞ്ച് മാട്രസുകളുടെ പ്രാധാന്യം. മികച്ച ഉറക്കം, Airflow, നട്ടെല്ല് വിന്യാസം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു next gen adaptive sleep support ആണ് ഇത് നൽകുന്നത്. പരമ്പരാഗത ഫോം മാട്രസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി Airboost നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രീതികളുമായി ചേർന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ശരീര ചലനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ഫൈബർ മാട്രിക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മിക്ക ആളുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിലും പ്രധാനമാണ് മാട്രസിന്റെ പ്രാധാന്യം
മനുഷ്യൻ്റെ നട്ടെല്ലിന് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വളവുണ്ട്. ഈ വളവ് weight distribution, shock absorbing, balance maintain ചെയ്യൽ എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്തെ ഇരുത്തം, നിൽപ്പ്,നടത്തം, എന്തെങ്കിലും ഭാരം ഉയർത്തൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഷുമ്ന നിരയിലും ചുറ്റുമുള്ള പേശികളിലും തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും.
ഉറക്കത്തിലാണ് ശരീരം ഇതിൽ അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത്, പേശികൾ വിശ്രമിക്കുന്നു, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലാംശം നട്ടെല്ല് ഡിസ്കുകൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നട്ടെല്ല് ശരിയായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വീണ്ടെടുക്കൽ കാര്യക്ഷമമായി സംഭവിക്കൂ.
വളരെ മൃദുവായ ഒരു mattress ഇടുപ്പും ശരീരത്തിൻ്റെ താഴത്തെ പുറം ഭാഗവും അമിതമായി താഴാൻ ഇടയാക്കും. എന്നാൽ വളരെ ഉറച്ച ഒരു mattress തോളിലും ഇടുപ്പിലും അമിത സമ്മർദ്ദവും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും ശാരീരിക വിന്യാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കാലക്രമേണ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
പേശികളിലും സന്ധികളിലുമുള്ള ആയാസം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉറക്കത്തിൽ നട്ടെല്ലിന് മികച്ച താങ്ങ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സ്ലീപ്പ് എർഗണോമിക്സിലെ ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മാട്രസിന്റെ രൂപകൽപ്പന വളരെയധികം വികസിച്ചത്.
ഉറക്കവും ശരീരത്തിൻ്റെ റിക്കവറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ശരീരഭാരവും ചലനവും കാരണം ദിവസം മുഴുവൻ കംപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെർടെബ്രൽ ഡിസ്കുകൾ ഉറക്കത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഡിസ്കിൻറെ മൃദുത്വ ഗുണങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
രാത്രിയിലെ ഈ പ്രക്രിയയാണ് പലരും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ രാത്രിയേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയരം വർധിക്കാനും കാരണമാകുന്നത്.
ശരിയായ വിശ്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ. ഈ വിശ്രമത്തെ പിന്തുണയാക്കാത്ത മാട്രസാണെങ്കിൽ നട്ടെല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾ ശരീരനില നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി വിട്ടുനിൽക്കാം. തുടർച്ചയായ ഈ പിരിമുറുക്കം രാത്രിയിലെ വീണ്ടെടുക്കലിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുകയും ഉണരുമ്പോഴുള്ള കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
അതിനാൽ, ഒരു നല്ല മാട്രസ് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൈവരിച്ചിരിക്കണം:
● നട്ടെല്ല് വിന്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൽ
● ശരീരഭാരം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക
● പ്രഷർ പോയിൻ്റുകൾ കുറയ്ക്കുക
Adaptive Support സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനാണ് ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സ് എയർബൂസ്റ്റിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന.
AirKnit സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അവതരണം: എയർബൂസ്റ്റിൻ്റെ അടിത്തറ
ഡ്യൂറോഫ്ലെക്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എയർനിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് എയർബൂസ്റ്റ് ശ്രേണിയുടെ കാതൽ. ഫോം ബ്ലോക്കുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മാട്രസ് നിർമ്മാണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എയർബൂസ്റ്റ് ലെയറിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 3D Matrixൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 1 ലക്ഷത്തിലധികം കൃത്യതയുള്ള BPA രഹിത നാരുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ നാരും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന് ചലനാത്മകമായാണിത് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
മാട്രസ് ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത പ്രതലമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം ശരീരഭാരം, ഉറങ്ങുന്ന രീതി, സ്ഥാനം, രാത്രി മുഴുവനുള്ള ചലനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃത്യമായ പ്രതലം ഉറപ്പാക്കും. ആരോഗ്യകരമായ നട്ടെല്ല് വിന്യാസവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത ഉറക്കവുമാണ് ഫലം.
മികച്ച നട്ടെല്ല് വിന്യാസത്തിനുള്ള Adaptive Support
AirKnit ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്ന് Adaptive Support നൽകാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഘടനയുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഈ മാട്രസിൽ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടുപ്പുകളും തോളുകളും സാധാരണയായി താഴത്തെ പുറം അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മാട്രസുകൾ പലപ്പോഴും ഈ വ്യതിയാനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടുപെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ Airboost Fiber Network ഓരോ പ്രഷർ പോയിൻ്റിലേക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകും. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും സന്തുലിതമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
● മെച്ചപ്പെട്ട നട്ടെല്ല് വിന്യാസം
● കുറഞ്ഞ മർദ്ദ സാന്ദ്രത
● ഉറക്കത്തിൽ മികച്ച ശരീരനില
● വ്യത്യസ്ത ഉറക്ക പൊസിഷനുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾ
മലർന്നോ വശത്തേക്കോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇരു രീതികളിലുമാണെങ്കിലും Airboost സംവിധാനം രാത്രി മുഴുവൻ തുടർച്ചയായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും.
വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെയുള്ള ആശ്വാസം
ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രഷർ പോയിൻ്റുകൾ. തോളുകളിലോ, ഇടുപ്പിലോ, താഴത്തെ പുറകിലോ അമിതമായ ബലം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് blood ciculation കുറയ്ക്കുകയും Deep sleep തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന micro awakeningനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
തിരിഞ്ഞുകിടക്കുക, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത, തോളിലെ അസ്വസ്ഥത, ഇടുപ്പ് വേദന, എണീക്കുമ്പോഴുള്ള കാഠിന്യം തുടങ്ങിയവ പലരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
Airboost ആയിരക്കണക്കിന് നാരുകളിലൂടെ ഭാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഉറക്കത്തിലുടനീളം ശരീരത്തിൻറെ മർദ്ദം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് നട്ടെല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാന സമ്പർക്ക മേഖലകളിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
സ്ഥിരമായ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പരമാവധി റീബൗണ്ട്
കാലക്രമേണ ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ രൂപപ്പെടുകയെന്നതാണ് പരമ്പരാഗത മാട്രെസുകളുടെ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. ഒരു mattressൻറെ പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഉറങ്ങുന്നവർ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയേക്കാം, ഇത് തെറ്റായ ക്രമീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
Airboost ൻ്റെ AirKnit ഘടന പരമാവധി റീബൗണ്ടിനും ആകൃതി വീണ്ടെടുക്കലിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മർദ്ദം നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈബർ ശൃംഖല വേഗത്തിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ഇത് രാത്രി മുഴുവൻ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു പിന്തുണാ പ്രതലം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
താഴെ പറയുന്നവ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്-
● ഉറക്കത്തിൽ ചലനം എളുപ്പമാകും
● സ്ഥിരതയുള്ള മികച്ച പിന്തുണ
● രാവിലെ കാഠിന്യം കുറയുന്നു
● ദീർഘകാല പ്രകടനം
● ഉറക്കത്തിൽ mattressൽ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം
ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സ്ലീപ്പർമാർക്ക് Airboostൻ്റെ ഈ പ്രതികരണശേഷി പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണം ചെയ്യുന്നു. Airboost എല്ലാ രാത്രിയിലും പരമാവധി rebound നൽകും. ഒരു Airboost mattressൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലനായി ഉണരും.
ശ്വസനക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കും
ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വശമാണ് താപനിലയുടെ നിയന്ത്രണം. ഉറക്കത്തിൽ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് രാത്രിയിലെ ഉണർവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഗാഢനിദ്ര കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ഫോം മാട്രസുകൾ ചിലപ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ചുനിർത്തുകയും അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
മാട്രസിലുടനീളം വായു സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന open AirKnit Architecture ലൂടെ Airboost ശ്രേണി ഇത് പരിഹരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത മാട്രസ്സ് നിർമ്മാണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, Airboost 3x മടങ്ങ് വരെ മികച്ച airflow നൽകുന്നു. ഇത് തണുപ്പുള്ളതും കൂടുതൽ സുഖകരവുമായ ഉറക്ക അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
ഇവയാണ് ഗുണങ്ങൾ:
● വർദ്ധിച്ച വായുസഞ്ചാരം
● മെച്ചപ്പെട്ട താപനില നിയന്ത്രണം
● വിയർപ്പ് കെട്ടികിടക്കുന്നത് കുറയുന്നു
● കൂടുതൽ സുഖകരമായ ഉറക്കം
● മെച്ചപ്പെട്ട ഉറക്ക തുടർച്ച
മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന Airboost mattress ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനർജി വീണ്ടെടുക്കൽ, ആരോഗ്യകരമായി നട്ടെലിന് സപ്പോർട്ട് നൽകൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരിക ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്ക് സജീവ സംഭാവന നൽകുന്നു.
നൂതനമായ AirKnit സാങ്കേതികവിദ്യ, ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന സപ്പോർട്ട്, മികച്ച വായുസഞ്ചാരം, Deep Sleep മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ എന്നിവയിലൂടെ Duroflex Airboost ഉറക്കത്തിന് ഒരു പുതിയ സമീപനമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ദീർഘകാല സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, രാത്രി മുഴുവൻ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സുഖവും നൽകാൻ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാണ് Airboost.