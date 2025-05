Updated : May 9, 2025 at 3:39 PM IST

Published : May 9, 2025 at 3:15 PM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം : 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഫല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം https://pareekshabhavan.kerala.gov.in https://kbpe.kerala.gov.in https://results.digilocker.kerala.gov.in https://sslcexam.kerala.gov.in https://prd.kerala.gov.in https://results.kerala.gov.in https://examresults.kerala.gov.in https://results.kite.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. www.etvbharat.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫലമറിയാം. കൂടാതെ പിആർഡി ലൈവ് ആപ്പിലും എസ്‌എസ്‌എല്‍സി ഫലമറിയാം. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 2,964 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി 4,27,021 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയെഴുതിയത്. എയിഡഡ് മേഖലയിൽ 2,55,092 വിദ്യാർഥികളും, അൺ എയിഡഡ് മേഖലയിൽ 29,631 വിദ്യാർഥികളും പരീക്ഷയെഴുതി. ഗൾഫിൽ 682 വിദ്യാർഥികളും ലക്ഷദ്വീപിൽ 447 വിദ്യാർഥികളും ഓൾഡ് സ്‌കീമിൽ എട്ട് വിദ്യാർഥികളും പരീക്ഷയെഴുതി. എച്ച്‌എസ്‌എൽസി വിഭാഗത്തിൽ 48 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലായി 3,057 പേർ പരീക്ഷയെഴുതി. ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തിയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതി. എസ്‌എസ്‌എൽസി (ഹിയറിങ് ഇംപയേർഡ്) വിഭാഗത്തിൽ 29 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 206 വിദ്യാർഥികളും. റ്റിഎച്ച്‌എസ്‌എൽസി (ഹിയറിങ് ഇംപയേർഡ്) 12 വിദ്യാർഥികളുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

