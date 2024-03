മൂന്ന് ചാക്കുകളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പാൻ മസാല ; പിടിച്ചെടുത്ത് അധികൃതര്‍

ഇടുക്കി: കട്ടപ്പന നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരോധിത പാൻ മസാലകൾ പിടികൂടി. മൂന്ന് ചാക്കുകളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം പാക്കറ്റ് പാൻ മസാലകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് (Health Department Seized Banned Pan Masala's From kattappana). കട്ടപ്പന നഗരത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എത്തിച്ച വൻ പാൻമസാല ശേഖരമാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം (Department of Health) പിടികൂടിയത്. ഇടശേരി ജങ്‌ഷൻ, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മറുനാടൻ തൊഴിലാളികൾക്കും, സ്‌കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉൾപ്പടെ വലിയ തോതിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നവരിൽ നിന്നാണ് പാൻ മസാല (Pan Masala) ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തത്. മൂന്ന് ചാക്കുകളിലായി പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ലഹരി വസ്‌തുക്കൾ കലർത്തിയ പുകയില (Tobacco mixed with intoxicating substances), മറ്റ് പാൻ മസാലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പടെ രണ്ടായിരത്തോളം പാക്കറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നാണ് നഗരസഭ അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.