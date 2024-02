പന്തളത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു ; 66കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

പത്തനംതിട്ട : എംസി റോഡിൽ പന്തളം കുരമ്പാലയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസിൽ ജോസഫ് ഈപ്പൻ (66) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് (KSRTC bus collided with car and one died in pathanamthitta). കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി അബിനാണ് (32) പരിക്കേറ്റത്. അബിനെ അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 6.45 ന് എംസി റോഡിൽ കുരമ്പാല അമൃത സ്‌കൂളിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയ കെഎസ്ആർടിസി ബസും പന്തളം ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കാർ ബസിനുള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. മരിച്ച ജോസഫ് ഈപ്പൻ കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിലായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്‍റെ മുൻ ഭാഗം തകർന്നു. അടൂർ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ബസിനുള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ കാർ അഗ്നിരക്ഷാസേന നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കാറിൻ്റെ മുൻ ഭാഗം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് മുൻ സീറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്.