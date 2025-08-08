Essay Contest 2025

നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഒറ്റയാനെ പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ്; മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായി - ROGUE ELEPHANT CAPTURE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 12:51 PM IST

1 Min Read

പാലക്കാട്: കഞ്ചിക്കോട് ജനവാസ മേഖലയിൽ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഒറ്റയാൻ പി ടി 5-നെ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കി. വെറ്ററിനറി ചീഫ് സർജൻ ഡോ. അരുൺ സക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 15 അംഗ വിദഗ്ധ സംഘവും, കുങ്കിയാനകളായ ഭരതനും വിക്രമനും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതു നിമിഷവും മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ സംഘം തയാറാണ്.

പി ടി 5-ൻ്റെ ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആനയുടെ ഇരുകണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിലും നെറ്റിയിലും കാലുകളിലും മുറിവുകളുണ്ട്. കാഴ്ചക്കുറവുമൂലം പലയിടത്തും തട്ടിയാണ് മുറിവുണ്ടായതെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിഗമനം. കണ്ണിൽ നിന്ന് നീരൊഴുക്കുമുണ്ട്.

ഈ അവസ്ഥയിൽ ആനയെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് പ്രായോഗികമായിരിക്കില്ല. മറ്റ് ആനകൾ ഇവനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ആനയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആനയുടെ ആരോഗ്യനിലയും സ്വഭാവവും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.

മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടിയ ശേഷം ആനയെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിടണോ അതോ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ആനയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹന സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വനം വകുപ്പ് മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

PALAKKAD ELEPHANT CAPTURETRANQUILIZING ROGUE ELEPHANTWILDLIFE MANAGEMENT OPERATIONHUMAN WILDLIFE CONFLICTROGUE ELEPHANT CAPTURE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

Uttarkashi flash floods Rescue operation Uttarakhand Cloudburst Uttarakhand Disaster Relief Force

നാശം വിതച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

August 6, 2025 at 11:35 AM IST
CPM RSS LEADER SADANANDAN ATTACK RSS LEADER SADANANDAN SADANANDAN MURDER ATTEMPT

ആർഎസ്‌എസ്‌ നേതാവ് സി സദാനന്ദൻ വധശ്രമം; കീഴടങ്ങിയ പ്രതികള്‍ക്ക് സിപിഎം വക 'സെന്‍റ് ഓഫ്', പങ്കെടുത്ത് കെകെ ശൈലജ

August 5, 2025 at 11:35 AM IST
WAYANAD BAJRANGDAL SULTAN BATHERY PASTOR CASE CASE AGAINST BAJRANGDAL

'ഹിന്ദു വീടുകളില്‍ കയറിയാല്‍ കാല്‍ വെട്ടും': വയനാട്ടിൽ പാസ്റ്റർ‌ക്ക് ബജ്റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ ഭീഷണി, കേസെടുത്തു

August 3, 2025 at 2:35 PM IST
YOUNG MAN DRIVES DRUNKEN accident viral videos car accident

മദ്യലഹരിയിൽ യുവാവിൻ്റെ മരണപ്പാച്ചിൽ, 8 വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതകർത്തു; ദൃശ്യങ്ങള്‍

August 1, 2025 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.