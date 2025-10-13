ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; ഏറ്റുമാനൂരില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം - CLASHES IN YOUTH CONGRESS MARCH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏറ്റുമാനൂരില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. മന്ത്രിയുടെ ഏറ്റുമാനൂരിലെ ഓഫിസിലേക്കാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തിയത്. മന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ച ശേഷം പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് ടൗണിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ പ്രവർത്തകർ എംസി റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നും കിടന്നും പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കാസര്‍കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചിലും സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായി. പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിന് കാരണമായത്. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CLASHES IN YOUTH CONGRESS MARCHശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദംയൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച്കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷംCLASHES IN YOUTH CONGRESS MARCH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.