കോട്ടയം: ബ്ലേഡ് മാഫിയ വീടുകയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് (Blade Mafia Attack). ളാക്കാട്ടൂർ കൃഷ്‌ണ വിലാസം കൃഷ്‌ണൻ കുട്ടി നായർ, ഭാര്യ ഉഷാകുമാരി മകൻ അമ്യത് എന്നിവർക്കാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച (മാര്‍ച്ച് 19) രാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം (Three Members Of The Family Were Injured In Blade Mafia Attack). കൃഷ്‌ണൻ കുട്ടി നായരുടെ മരുമകന്‍ വിഷ്‌ണു പലിശയ്‌ക്ക് പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് തിരിച്ച് നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘം ആക്രമിച്ചതെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. തലയോലപറമ്പ് സ്വദേശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ സംഘം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും കമ്പിവടി കൊണ്ട് കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടിയെയും മകനെയും അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇത് തടയാനെത്തിയ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ ഉഷാകുമാരിയെയും സംഘം മര്‍ദനത്തിന് ഇരയാക്കി. ആക്രമണത്തില്‍ തലയ്‌ക്ക് പരിക്കേറ്റ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി ചികിത്സ തേടി. കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടിയുടെ മകന്‍ അമൃതിന് കൈയ്‌ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പാമ്പാടി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു (Pampady Police).