വാഴത്തോട്ടത്തിൽ മദ്യപാനികളുടെ വിളയാട്ടം ; വാഴതോട്ടത്തിനും തെങ്ങിൻ തോപ്പിനും തീ ഇട്ടെന്ന് പാരാതി

കോട്ടയം : വാഴതോട്ടത്തിനും തെങ്ങിൻ തോപ്പിനും മദ്യപാനികൾ തീ ഇട്ടെന്ന് പാരാതി. കോട്ടയം അയ്‌മനത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള ഏത്തവാഴ തോട്ടത്തിനും തെങ്ങിൻ തൈകൾക്കുമാണ് മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു സംഘം തീ ഇട്ടത് (Drunkards Set Fire To Banana Plantation . ഞായറാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം വാരിശേരി സ്വദേശി ഷാജിയും അയ്‌മനം സ്വദേശി നന്ദകുമാറും സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് നടത്തുന്ന കൃഷിയിടമാണിത്. അൻപതിലതികം ഏത്തവാഴയും തെങ്ങിൻ തൈകളും കത്തി നശിച്ചു. പുരയിടത്തിലെ ഡ്രിപ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനവും കത്തി നശിച്ചു. തെങ്ങിൻ തോപ്പ് പൊക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ റോസ് എന്ന റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയുടെതാണ്. ഇവിടെ എപ്പോയും മദ്യപാനികൾ കൂട്ടം കൂടാറുണ്ട്(Drunkards Set Fire To Banana Plantation In Kottayam Aymanam). ഏത്തവാഴതോപ്പിന് തീ പിടിച്ച വിവരം സമീപവാസി കൾ ഷാജിയെയും നന്ദകുമാറിനെയും ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ ഓടി എത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഫയർ ഫോഴ്‌സ് കൂടി എത്തിയതോടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി. വെസ്‌റ്റ് പൊലീസിൽ ഇവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.