ഓണമെത്തിയതോടെ വാഴയിലയ്‌ക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്, എത്തുന്നത് അതിര്‍ത്ത് കടന്ന്, കേരളത്തിലും കൃഷിക്ക് അനന്ത സാധ്യതകള്‍ - BANANA LEAF CULTIVATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 5:43 PM IST

1 Min Read

കോട്ടയം: മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണത്തിന് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഓണസദ്യ. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം വാഴയിലയിൽ സദ്യ കഴിക്കുക കേരളീയരുടെ ശീലമാണ്. ഇന്ന് ഹോട്ടലുകൾക്കും, ക്ലബ്ബുകൾക്കും, കോളജുകൾക്കും സ്‌കൂളുകൾക്കും, കല്യാണങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഇലകൾ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. വലിയ വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഭാവി മേഖലയാണ് വാഴയില എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. എന്നാൽ നമുക്കാവശ്യമായ ഇലകൾ കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. വളരെ മുൻപ് തന്നെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും കർണാടകത്തിലെയും തോട്ടങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്‌താണ് വ്യാപാരികൾ വാഴയിലകൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോട്ടയം, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വാഴയിലകൾ എത്തിക്കുന്നത് പാലായിലെ ഈറ്റക്ക കുന്നേൽ ഫാംസ് ആണ്. കർഷകർക്ക്‌ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വാഴയിലകൾ ഇവിടെത്തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഈ രംഗത്തുള്ള ഈറ്റക്കകുന്നേൽ ഫാമിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ പ്രമോദ് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നാല് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു വാഴയില ഹോൾസെയിൽലിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓണത്തിരക്കാവുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വില പിന്നെയും കൂടും. ശരിയായി വാഴകൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഒരു അധിക വരുമാന മാർഗമാണ് വാഴ ഇലകൾ.

For All Latest Updates

TAGGED:

EETAKKAKUNNEL FARMBANANA LEAFBANANA LEAF MARKETINGEETAKKAKUNNEL FARM PALABANANA LEAF CULTIVATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

ARMY HELICOPTER RESCUE HELICOPTER RESCUE INDIAN ARMY Punjab FLOOD NEWS

ദുരന്തം വഴി മാറിയ ധീരത; അപകട സാധ്യത വകവയ്‌ക്കാതെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം

August 27, 2025 at 6:45 PM IST
PUNJAB FLOOD PUNJAB HEAVY RAIN HEAVY RAIN PUNJAB THAR WASHED AWAY

അറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്തു, ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് യുവാക്കൾ

August 25, 2025 at 8:15 PM IST
Violence against women CCTV alcoholic man attacked women Physical Assault against women Thiruvambadi CCTV

മദ്യ ലഹരിയിൽ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമം: നടുറോഡിൽ യുവതിയെ ചവിട്ടി വീഴ്‌ത്തുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

August 24, 2025 at 1:56 PM IST
FISHING BOAT OVERTURN BEYPORE ESTUARY SEA STORM BEYPORE FISHING BOAT CAUGHT SEA STROM

ബേപ്പൂർ അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

August 23, 2025 at 6:37 PM IST

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.