Essay Contest 2025

ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്തം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ സൈന്യത്തിൻ്റെ ബെയ്‌ലി പാലം ഉയരുന്നു - BAILEY BRIDGE IN UTTARAKHAND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 5:08 PM IST

1 Min Read

ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്തത്തില്‍ ധാരാലി എന്ന ഗ്രാമം മുഴുവനായി തന്നെ മണ്ണിനടിയിലായി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ കരസേന പ്രത്യേക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. ജെസിബിയും ഹിറ്റാച്ചിയുമടക്കമള്ള വാഹനങ്ങള്‍ ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. വയനാട്ടില്‍ നിര്‍മിച്ച പാലത്തിന് സമാനമായ ബെയ്‌ലി പാലമാണ് ഇവിടെ നിര്‍മിക്കുന്നത്. പാലം തകര്‍ന്നതോടെയാണ് ധാരാലിയിലേക്കുള്ള സാമഗ്രികള്‍ റോഡ് മാര്‍ഗം അവിടേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ എത്രയും വേഗം പാലത്തിൻ്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് സൈന്യം ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത്. ബിആര്‍ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാലത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിന് മുന്‍പ് പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. പ്രളയം തകര്‍ത്ത ധാരാലി ഗ്രാമത്തിലെ പാലം പണി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. തകര്‍ന്ന പാലത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടുവരെ ഇളകി തെറിച്ച് പോയ അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലം പണിയുന്നതിന് വേണ്ട സാമഗ്രികള്‍ കെട്ടി ഇറക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള റോഡുകള്‍ എല്ലാം ഒലിച്ചുപോവുകയും ചെയ്‌തു. നിലവില്‍ വ്യോമ മാര്‍ഗമാണ് ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 69 ഹെലികോപ്‌റ്ററുകളായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND FLOODUTTARAKHAND BRIDGE CONSTRUCTIONARMY BRIDGEUTTARAKHAND DISASTERBAILEY BRIDGE IN UTTARAKHAND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

PALAKKAD ELEPHANT CAPTURE TRANQUILIZING ROGUE ELEPHANT WILDLIFE MANAGEMENT OPERATION HUMAN WILDLIFE CONFLICT

നാടിനെ വിറപ്പിച്ച ഒറ്റയാനെ പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ്; മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായി

August 8, 2025 at 12:51 PM IST
Uttarkashi flash floods Rescue operation Uttarakhand Cloudburst Uttarakhand Disaster Relief Force

നാശം വിതച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

August 6, 2025 at 11:35 AM IST
CPM RSS LEADER SADANANDAN ATTACK RSS LEADER SADANANDAN SADANANDAN MURDER ATTEMPT

ആർഎസ്‌എസ്‌ നേതാവ് സി സദാനന്ദൻ വധശ്രമം; കീഴടങ്ങിയ പ്രതികള്‍ക്ക് സിപിഎം വക 'സെന്‍റ് ഓഫ്', പങ്കെടുത്ത് കെകെ ശൈലജ

August 5, 2025 at 11:35 AM IST
WAYANAD BAJRANGDAL SULTAN BATHERY PASTOR CASE CASE AGAINST BAJRANGDAL

'ഹിന്ദു വീടുകളില്‍ കയറിയാല്‍ കാല്‍ വെട്ടും': വയനാട്ടിൽ പാസ്റ്റർ‌ക്ക് ബജ്റംഗ്‌ദൾ പ്രവർത്തകരുടെ ഭീഷണി, കേസെടുത്തു

August 3, 2025 at 2:35 PM IST

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.