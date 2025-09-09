ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേള: പങ്കെടുത്തത് 52 പള്ളിയോടങ്ങൾ, കാണാനെത്തിയത് ആയിരങ്ങള് - ARANMULA UTHRATTATHI BOAT RACE
Published : September 9, 2025 at 6:53 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേള ആഘോഷമാക്കി ആയിരങ്ങൾ. ആറന്മുള സത്രക്കടവിൽ റവന്യുമന്ത്രി കെ രാജൻ ജലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി. മത്സര വള്ളംകളിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി രാവിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ്. പ്രേംകൃഷ്ണൻ പവിലിയനു സമീപം തയ്യാറാക്കിയ കൊടിമരത്തിൽ പതാകയുയർത്തി. 52 പള്ളിയോടങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായത്. എ, ബി ബാച്ചുകളിലായി 52 പള്ളിയോടങ്ങളാണ് ഇക്കുറി മത്സരത്തില് പങ്കെടുത്തത്. മത്സരത്തില് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിജിറ്റല് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റുകള് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പമ്പ നദിയിൽ മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പരപ്പുഴ കടവിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മുതൽ ആറന്മുള സത്രക്കടവിലെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് വള്ളം കളി നടക്കുക. ജലഘോഷയാത്ര മന്ത്രി വീണാ ജോർജും മത്സരവള്ളംകളി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മത്സരത്തിനപ്പുറം, ആറൻമുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളുമായും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായും ഈ വള്ളംകളിക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് നടക്കുക.