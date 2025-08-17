ETV Bharat / travel-and-food

കണ്ടാല്‍ മീന്‍ മുട്ട, പക്ഷെ ഐറ്റം വേറ; തയ്യാറാക്കാം തണ്ണിമത്തൻ കവിയാർ - WATERMELON CAVIAR RECIPE

തണ്ണിമത്തൻ കവിയാറിന് ഡെസേര്‍ട്ടിന്‍റെയും ഐസ്‌ക്രീമിൻ്റെയും രുചി കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം ലുക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇതു തയ്യാറാക്കാം...

Watermelon caviar with ice cream (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 5:30 PM IST

മധുരവും ചെറിയ പുളിയും ചേര്‍ന്ന് വായില്‍ കപ്പലോടിക്കുന്ന ഒരൊന്നൊന്ന ഐറ്റമാണ് തണ്ണിമത്തൻ കവിയാർ. ഡെസേര്‍ട്ടിന്‍റെയോ ഐസ്‌ക്രീമിൻ്റെയോ കൂടെ ചേര്‍ത്താല്‍ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. രുചി അതിഗംഭീരം. കണ്ടാല്‍ മീന്‍ മുട്ടയെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ കവിയാറിന് ഡെസേര്‍ട്ടിന്‍റെയും ഐസ്‌ക്രീമിൻ്റെയും രുചി കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം ലുക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. തണ്ണിമത്തനൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകളും മാത്രം ചേര്‍ത്ത് ഏറെ എളുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഇതു തയ്യാറാക്കാം. അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ

തണ്ണിമത്തൻ - 1

നാരങ്ങാനീര് - 3 ടേബിൾസ്‌പൂൺ

പഞ്ചസാര - 5 ടേബിൾസ്‌പൂൺ

അഗർ പൗഡർ -10 ഗ്രാം

Watermelon caviar (freepik)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം ഒരു ജാറിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 1 മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി തണ്ണിമത്തൻ മുറിച്ച് ചെറിയ കഷണങ്ങൾ ആക്കി ബ്ലൻഡറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. നാരങ്ങാനീരും പഞ്ചസാരയും ചേര്‍ത്തുവേണം അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?.

നന്നായി അടിച്ചെടുത്ത ഈ മിശ്രിതം നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചൂടായി വരുന്ന ഇതിലേക്ക് അഗർ പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം.

ഇതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്‌ജില്‍ തണുപ്പിക്കാന്‍ വച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന്‍റെ ഉപയോഗം വരുന്നത്. ഇതു പുറത്തെടുത്തുത്ത് വയ്‌ക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടില്‍ തണ്ണിമത്തന്‍ മിശ്രിതം ഒരു സിറിഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി മുത്തുകള്‍ പോലെ വീഴ്‌ത്താം. ഇതു വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂര്‍ നേരം ഫ്രിഡ്‌ജില്‍ വച്ച് തണുപ്പിക്കാം. ഫ്രീസറിൽ വയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

Watermelon caviar with ice cream (ETV Bharat)

അതിന് ശേഷം സണ്‍ഫ്ലവര്‍ ഓയിലില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ കവിയാര്‍ പുറത്തെടുക്കാം. എണ്ണയുടെ രുചി അകറ്റാന്‍ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അതു ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നല്ല തണ്ണിമത്തന്‍ കവിയാര്‍ റെഡി. ഇനി ഐസ്‌ക്രീമിനോ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഡെസേർട്ടിൻ്റെയോ മുകളിൽ വിതറി രുചിയോടെ കഴിയ്‌ക്കാം.

