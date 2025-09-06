ETV Bharat / travel-and-food

ഇനി സാഹസികത അൽപം കൂടുതലാവാം; പുതിയ ട്രക്കിങ് സാധ്യതകളൊരുക്കാന്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, 15 കൊടുമുടികൾ കൂടി തുറക്കുന്നു

വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക, സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം.

Mountaineering in Uttarakhand (Tourism department)
ഡെറാഡൂൺ: പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും ആത്മീയതക്കും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ശാന്തമായ താഴ്വരകളും മഞ്ഞുമൂടിയ പർവതനിരകളുമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. 90 ശതമാനവും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ സാഹസികത ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരുടെ പറുദീസയാണ് ഇവിടം. ട്രക്കിങ്ങിനായി നിരവധി പോരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഉയർന്ന കൊടുമുടികളിൽ സാഹസിക യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുക എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തങ്ങളുടെ ആവേശമാക്കുന്ന ഏറെപേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സഹസികത ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരെ കണക്കിലെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ചില പ്രധാന കൊടുമുടികൾ കൂടി വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക, സംസ്ഥാനത്ത് സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൊടുമുടികളിൽ പർവതാരോഹണം നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ (Tourism department)

സംസ്ഥാനത്തെ അധിക കൊടുമുടികളും വനമേഖലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പർവതാരോഹണം നടത്തണമെങ്കിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി വേണം. വന്യജീവികൾ കാരണം സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൊടുമുടികൾക്ക് വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്.

നിലവിൽ 83 കൊടുമുടികളിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് അനുമതി

നിലവിൽ 83 കൊടുമുടികളില്‍ ട്രക്കിങ്ങിന് അനുമതിയുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ 40 എണ്ണം മാത്രമേ സാഹസികതയുള്ളതായുള്ളു. മറ്റ് 15 ലധികം കൊടുമുടികൾ തുറക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ വിഷയം കോടതിയിലെത്തുകയായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇതിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് 15 പുതിയ പർവതശിഖരങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗകര്യപ്രധമായ രീതിയിലുള്ള കൊടുമുടികളാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

"പുതിയ കൊടുമുടികൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കൊടുമുടികൾക്കായുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള നിർദേശം വനം വകുപ്പിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. താമസിയാതെ ഈ കൊടുമുടികൾ ട്രക്കിങ്ങിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു"- ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ധീരജ് ഗാർബിയാൽ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൊടുമുടികളിൽ പർവതാരോഹണം നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ (Tourism department)

സംസ്ഥാനത്ത് സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ടൂറിസം വകുപ്പ്, വനം വകുപ്പ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവ തമ്മിൽ മികച്ച ഏകോപനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പരസ്‌പര ഏകോപനത്തോടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെന്നും ധീരജ് ഗാർബിയാൽ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫീസർമാരോട് ഈ കൊടുമുടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നീലഗിരി പർവതം, ദുർപട പർവതം, ത്രിശൂലി പർവതം, ദേവി മുകട് കൊടുമുടി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

"പർവതശിഖരങ്ങൾ സംരക്ഷിത വനമേഖലയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ വനംവകുപ്പ് ഇതിന് എൻഒസി നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുമുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് പർവതാരോഹണത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രദേശത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് "- ഉത്തരാഖണ്ഡ് വനം വകുപ്പിലെ ഓഫീസർ വിവേക് ​​പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ

സമീപകാലത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുറമേ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളിലും വകുപ്പ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങളോടുള്ള ആളുകളുടെ ജിജ്ഞാസയും ആകർഷണവും വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ടൂറിസം വകുപ്പ് 2,000 ലധികം തദ്ദേശീയർക്ക് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങ്, റാഫ്‌റ്റിങ്ങ്, ട്രക്കിങ്ങ് പർവതാരോഹണം എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയെല്ലാം കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ട്രക്കിങ്ങിനും ക്ലൈബിങ്ങിനുമായി എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 9 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികൾ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൊടുമുടികളിൽ പർവതാരോഹണം നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ (Tourism department)

സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് കൊടുമുടികൾ

ബൽജൂരി, മൗണ്ട് ഭാഗീരഥി, മൗണ്ട് ശ്രീകാന്ത്, മൗണ്ട് ബന്ദർപൂഞ്ച് പർവതനിരകൾ എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന കൊടുമുടികൾ.

TAGGED:

UTTARAKHAND TREKKING CLIMBINGUTTARAKHAND TOURISM DEPARTMENTUTTARAKHAND MOUNTAINEERINGഉത്തരാഖണ്ഡ് ടൂറിസംMOUNTAINEERING IN UTTARAKHAND

