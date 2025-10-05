ETV Bharat / travel-and-food

കൊറിയൻ ബനാന ലാറ്റെ മുതൽ ക്രീമി വിയറ്റ്‌നാമീസ് എഗ് വരെ; ട്രെൻ്റിങ്ങായ കോഫികൾ, രുചിയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

കോഫി ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പുത്തൻ രുചിയനുഭവം പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണ് ട്രെൻ്റിങ്ങായ ഈ കോഫികൾ. അറിയാം വിശദമായി.

Published : October 5, 2025 at 10:26 AM IST

കോഫി ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. കോഫി ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നുപോകില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ കോഫി വെറുമൊരു പാനീയം മാത്രമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിസാരക്കാരനല്ല ഓരോ കോഫിയും. കോഫിക്ക് പിന്നിലുമുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും പല കഥകൾ. അവ കണ്ടും അറിഞ്ഞും മാത്രം പോയാൽ മതിയോ ഇടക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതും നല്ലതല്ലെ? ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില വൈറൽ കോഫി ട്രെൻഡുകളെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ?

1. കൊറിയൻ ബനാന ലാറ്റെ

ഇത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ആണ് പ്രസിദ്ധമായത്. ഈ കോഫിക്ക് വാഴപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ രുചിയാണെന്നാണ് അവിടുത്തുകാർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ക്രീമിൻ്റെ രുചിയാണ് എടുത്തുനിൽക്കുന്നത്. ഒപ്പം നല്ല മധുരവും. എന്നാൽ ഈ ട്രെൻ്റിങ് കോഫി ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ നല്ല വില നല്‍കണം.

2. ഷ്രൂം കോഫി

മഷ്റൂം കോഫി എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കു രൂപമാണ് ഷ്രൂം കോഫി. റീഷി, ലയൺസ് മേൻ, ചാഗ തുടങ്ങിയ പൊടിച്ച വസ്‌തുക്കൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള നിഗമനം. എന്നാലീ കോഫി മണ്ണുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് കുടിച്ചു നോക്കിയ ഹോളിവുഡ് നടി ഗ്വിനെത്ത് പാൽട്രോ പറയുന്നുണ്ട്.

3. ഡാൽഗോണ കോഫി

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് ഡാൽഗോണ കോഫിക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറിയത്. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് കോഫി എന്നും ഇതിന് പറയാം. പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളവും ചേർത്ത് ഒപ്പം ചില പ്രത്യേക കൂട്ടുകളും ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുവട്ടം കുടിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടിക്കാൻ തോന്നുന്ന വിധമാണ് കോഫിയുടെ രുചി.

4. മാച്ച ലാറ്റെ

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ മാച്ച കാപ്പിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം. പ്രകൃതി ദത്തമായ ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നുര ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുമാറ്റാനാവാത്ത ഈ കോഫിയായി ഇതിനെ കാണുന്നവരുമുണ്ട്. കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഈ കോഫി നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു.

5. ഐസ്‌ഡ് കോഫി ക്യൂബുകൾ

ഐസ് ക്യൂബുകൾ നിറച്ച ഒരു തരം കോഫിയാണിത്. പാൽ ഒഴിച്ച്, ബൂം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. വളരെയധികം രുചിയുള്ള ഈ കോഫിക്ക് ആരാധകരും ഏറെയാണ്.

6. ക്രീമി വിയറ്റ്‌നാമീസ് എഗ്

മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്കും ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന ഈ കോഫിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ഗൗർമെറ്റ് കഫെകളിൽ ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രുചികളിൽ ഒന്നാണ് ക്രീമി വിയറ്റ്‌നാമീസ് എഗ് കോഫി.

