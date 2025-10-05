നല്ല മധുരം നിറച്ച അടയും അവൽ വിളയിച്ചതും, കുട്ടിക്കാലത്തെ രുചിയോർമകള്, സിമ്പിള് റെസിപ്പിയിതാ
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന രണ്ട് നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ. ഈ റെസിപ്പികള് ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
Published : October 5, 2025 at 1:09 PM IST
കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല മഴയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നെയ്യും ശർക്കരയും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ മണമടിച്ചാലോ? വന്നു കയറുമ്പഴേ മനസു പറയും, അമ്മയുടെ വക എന്തോ സ്പെഷ്യൽ പലഹാരം മേശമേൽ ഒരുങ്ങിയിരുപ്പുണ്ടെന്ന്. നല്ല ചൂടുള്ള ചായക്കൊപ്പം ഉണ്ണിയപ്പമോ അച്ചപ്പമോ അരിയുണ്ടയോ ഒക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പലഹാരമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ?
ഓർക്കുമ്പോള് തന്നെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ചില വിഭവങ്ങൾ. അവയിൽ മുൻനിരയിലാണ് വാടിയ വാഴലിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ മധുരം നിറച്ച അടയുടെയും സ്നേഹം നിറച്ച അവൽ വിളയിച്ചതിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം. കാലം എത്ര മാറിയാലും നാവിൽ നിന്നും രുചിയുടെ കണികകൾ വിട്ടുമാറാത്ത പലഹാരങ്ങളാണ് ഇവ. കഴിക്കുന്തോറും സ്വാദിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഈ പലഹാരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്.
തനി നാടൻ രുചിയോടെ അതേ രീതിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. തയ്യാറാക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നതുമാത്രമല്ല സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് പലഹാരങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് ഇവർ. ഇനിയിവ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ?
1. അവൽ വിളയിച്ചത്
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- അവൽ- അര കിലോ
- ശർക്കര- മുക്കാൽ കിലോ
- തേങ്ങ ചിരകിയത്- ആറ് കപ്പ്
- വെള്ളം- മുക്കാൽ കപ്പ്
- ഏലക്കാപ്പൊടി- ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ
- നെയ്യ്- മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ
- അണ്ടിപ്പരിപ്പ്- അൻപത് ഗ്രാം
- പൊട്ടുകടല/പൊരിക്കടല-അര കപ്പ്
- എള്ള്- കാൽക്കപ്പ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യംതന്നെ മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കാൻ വെക്കുക. ഈ സമയം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ അവൽ നിറം മാറാത്ത തരത്തിൽ വറുത്തെടുക്കുക. അഞ്ച് മിനിട്ടോളം വറുത്താൽ മതിയാകും. ശേഷം അവൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വക്കുക. ആ സമയം നന്നായി ഉരുകിയ ശർക്കര അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാം.
അവൽ വിളയിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പാത്രമോ ഉരുളിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇളക്കുന്നതിന് സൗകര്യം. ഇനി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വലുപ്പമുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വക്കാം. പാത്രം ചൂടായതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിരകിവച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ ഈർപ്പം കുറച്ച് വലിയുന്നതുവരെ ഇളക്കുക. (ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.)
തേങ്ങയുടെ ഈർപ്പം ആവശ്യത്തിന് വറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. തേങ്ങ മുഴുവനായും ശർക്കരയിൽ യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കുക. ശേഷം അവൽ അടുപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങി വെക്കാം.
അടുത്തതായി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പൊട്ടുകടല/പൊരിക്കടല, എള്ള് എന്നിവ ഓരോന്നോരോന്നായി വറുത്ത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ അവൽ വിളയിച്ചത് ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാർ.
2. മധുരം നിറച്ച അട
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ഗോതമ്പ് പൊടി- ഒരു കപ്പ്
- തേങ്ങ ചിരകിയത്- ഒരു കപ്പ്
- ജീരകം- അര ടീസ്പൂൺ
- ശർക്കര ചിരകിയത് - മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം
- ഏലക്കാപ്പൊടി- അര ടീസ്പൂൺ
- നെയ്യ്- ഒരു ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ്- അൽപ്പം ( ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം)
- വെള്ളം- മാവ് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായത്
- വാഴയില
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ അട തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര, അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം, അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ്, അൽപ്പം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.
ശേഷം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. വാഴയിലയിൽ പരത്താൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം മാവ് കുഴക്കേണ്ടത്. ഈ മാവിൽ വേണമെങ്കിൽ അൽപ്പം ഉപ്പും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി കുഴച്ചതിനുശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത വാളയിലയിലേക്ക് മാവ് പരത്താം. എന്നിട്ട് ഇതിന് മേലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയുടെയും തേങ്ങയുടെയും മിശ്രിതം നിറക്കാം. ശേഷം ഇല രണ്ടായി മടക്കുക.
ഇത്തരത്തിൽ മാവ് മുഴുവനും പരത്തിയതിനുശേഷം എണ്ണ പുരട്ടാതെ മൺചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലോ തിരിച്ചും മറിച്ചുമിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. കനലുള്ള അടുപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്വാദ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക. നല്ല നാടൻ മധുരം നിറച്ച അട തയ്യാർ.
