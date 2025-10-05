ETV Bharat / travel-and-food

മഞ്ഞണിഞ്ഞ്, മരതകം ചൂടി അയലത്തെ വനസുന്ദരി; പോകാം കോട മുത്തുന്ന കൊടൈക്കനാലിലേയ്ക്ക്

കണ്ണിനും മനസിനും കുളിർമയേകാൻ പോകാം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രശസ്‌ത വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൊടൈക്കനാലിലേയ്ക്ക്.

Kodaikkanal (ETV Bharat)
October 5, 2025

ഡിണ്ടിഗൽ: കോട പുതയ്ക്കുന്ന മലനിരകളും പൂപ്പാടങ്ങളും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും ആകാശം തൊടുന്ന പൈൻമരക്കാടുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കുന്നിൻചെരിവ്. അവധി ദിവസങ്ങൾ ഉല്ലാസകരമാക്കാനും മധുവിധു ആനന്ദകരമാക്കാനും ഒരു അടിപൊളി യാത്ര പോകാം, സിനിമകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും കേട്ടറിഞ്ഞ, മഞ്ഞ് മായാജാലം തീർക്കുന്ന കൊടൈക്കനാലിലേയ്ക്ക്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലെ അതിമനോഹരവും പ്രശസ്‌തവുമായ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കൊടൈക്കനാൽ. സഹ്യമലയുടെ വിടവുകളിലൊന്നിലെ പഴനിമലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായാണ് കൊടൈക്കനാലെന്ന വനസുന്ദരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും കോടമഞ്ഞിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ 'കോടൈ', 'കാണൽ' എന്ന തമിഴ് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് കൊടൈക്കനാൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കാടിൻ്റെ സമ്മാനം എന്നർഥമുള്ള തമിഴ് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ഥലനാമം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നും വാദമുണ്ട്.

ബ്രയൻ്റ് പാർക്ക്

1908-ൽ മധുരയിൽ നിന്നുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എച്ച്ഡി ബ്രയൻ്റ് കൊടൈ തടാകത്തിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രയൻ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള പാർക്ക് ഇപ്പോൾ 20 ഏക്കറിലധികം വിസ്‌തൃതിയുള്ള സസ്യോദ്യാനമാണ്. തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബ്രയൻ്റ് പാർക്ക് വർഷങ്ങളായി ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായും കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ പ്രഥമ വിനോദ കേന്ദ്രമായും മാറിയിരിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യങ്ങൾ, കള്ളിച്ചെടികൾ, മരങ്ങൾ എന്നിവ എണ്ണമറ്റ പൂക്കളുടെ നിറങ്ങളും സുഗന്ധവും നിറയ്‌ക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന വിദേശ സസ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്ലാസ് ഹൗസ് പാർക്കിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്.

കൊടൈക്കനാൽ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം (ETV Bharat)

സ്റ്റാർ ലേക്ക് റോഡ്

വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രകൃതി ആസ്വാദകരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടയിടമാണ് സ്റ്റാർ ലേക്കും പരിസരവും. അഭയം തേടി എത്തിയ ടിബറ്റുകാരുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുതുമ നിറഞ്ഞ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും തലപ്പാവുകളും വാങ്ങാം. ലേയ്ക്ക് റോഡിലൂടെയുള്ള സൈക്കിൾ സവാരിയും കുതിര സവാരിയും സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ടവിനോദമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ കുളമ്പടി ഒച്ചകളും വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അലങ്കാരപ്രഭയുമായി നിരത്ത് കണ്ടുതീർക്കാം.

കൊടൈക്കനാൽ ചോക്ലേറ്റുകൾ

കൊടൈക്കനാലിലെ മിഠായി തെരുവുകളിൽ ഹോം മെയ്‌ഡ് ചോക്ലേറ്റുകളുടെ മധുരമുള്ള ശേഖരങ്ങൾ കാണാം, രുചിക്കാം. പ്രാദേശിക ചോക്ലേറ്റുകളുടെ അതിവിപുലമായ പ്രദർശനത്തിൽ രുചിച്ചു നോക്കി വാങ്ങിവരാം. ഒപ്പം സമീപത്തെ തനി നാടൻ ഗ്രാമ കാഴ്‌ചകളും ആസ്വദിക്കാം.

കോക്കേഴ്‌സ് വാക്ക്

ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കോക്ക് 1875 ൽ നിർമിച്ച നടപ്പാതയിലൂടെ മഞ്ഞുകണങ്ങളെ തൊട്ടുതലോടി കൊടൈക്കനാലിനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു അനുഭവം. ഒപ്പം വാച്ച് ടവറിൽ കയറി കോട പുതയ്ക്കുന്ന മലനിരകളെ കണ്ട് തിരികെയിറങ്ങാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി ജൈവസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാം.

പാമ്പാർ വെള്ളച്ചാട്ടം അഥവാ ലിറിൾ

സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണയിടമാണ് പാമ്പാർ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിലൂടെയുള്ള മനോഹരമായ ട്രക്കിങ്ങും ഇവിടെ അനുവദനീയമാണ്. കാനന ഭംഗി തനിമയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിത്.

തലയുയർത്തിയ പൈൻമരക്കാടുകൾ

സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ കൊതി തീരെ കണ്ട പൈൻമരക്കാടാണ് കൊടൈക്കനാലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. 1900 ത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പൈൻ മരങ്ങൾ വളരാൻ മികച്ചയിടമാണ് കൊടൈക്കനാലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ജൈവ നിരീക്ഷകർ മനസിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൈൻമരക്കാടുകൾ സംരക്ഷിത വനപ്രദേശമാണ്.

ഗുണാ കേവ്സ്

പൈൻ മരങ്ങൾ കുടപിടിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ഏകദേശം നാലു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗുണാ ഗുഹകളിലേയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടാം. 'ഗുണാ' സിനിമയും 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സും' 'കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ' പാട്ടുമെല്ലാം ഈ സമയം സഞ്ചാരികളുടെ ചുണ്ടുകൾ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഗുണാ ഗുഹകൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. 1821 ൽ ഒരു ആംഗലേയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗുഹകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റും കണ്ട് മടങ്ങാം. കൊടൈക്കനാൽ സന്ദർശിക്കാൻ മികച്ച സമയം സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ്. ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ തണുപ്പേറുന്നതിനാൽ തന്നെ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് വർധിക്കാറുണ്ട്.

എങ്ങനെ എത്താം?

കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൊടൈക്കനാൽ എത്തണമെങ്കിൽ കൊല്ലം-തെങ്കാശി-തേനിവഴി കൊടൈക്കനാൽ എത്താം. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കുമളി-കമ്പം- തേനിവഴി കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. വടക്കൻ കേരളീയർക്ക് പാലക്കാട്-പൊള്ളാച്ചി-പഴനി വഴി അവിടേക്ക് എത്താനാകും. മധുരൈ, കോടൈ റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. മധുരൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി ആകാശമാർഗവും കൊടൈക്കനാലിലെത്താം.

