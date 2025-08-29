വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ രാജസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനവും ഏറ്റവും വലിയ നഗരവുമാണ് ജയ്പൂർ. പിങ്ക് സിറ്റി അഥവ പാരിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനോഹര നഗരം. അതി ഗംഭീര വാസ്തു വിദ്യയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് കഥകളേറെയുണ്ട്. ഈ നഗരത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഏറെയും റെയിൽവേയുടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രയ്ക്കും മറ്റും തടസങ്ങളില്ലാതെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങാം.
പിങ്ക് സിറ്റി
ഉയരമുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും കോട്ടകളും കൊണ്ട് നിരഞ്ഞ നഗരമാണ് ജയ്പൂരിലെ പിങ്ക് സിറ്റി. തേൻകൂടുമായി സാമ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത്, ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ പ്രതീകാത്മക നിറമായിരുന്നു പിങ്ക്.
1876-ൽ, വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ മകൻ, വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ആൽബർട്ട് എഡ്വേർഡ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു. ജയ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവരായതിനാൽ, രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ മഹാരാജാവ് സവായ് റാം സിങ് ഒന്നാമൻ നഗരം മുഴുവൻ പിങ്ക് നിറത്തിലാക്കി. ഈ വ്യത്യസ്തത കണ്ട ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ ജയ്പൂരിന് 'പിങ്ക് സിറ്റി' എന്ന് വിളിപ്പേര് നൽകിയതായും ആ പേര് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു.
രാജകുമാരൻ ആൽബർട്ടിൻ്റെ ബഹുമാനാർഥം ആൽബർട്ട് ഹാൾ എന്ന് പേരിട്ട ഒരു വലിയ കച്ചേരി ഹാളുമുണ്ടിവിടെ. ഇന്ന് ആൽബർട്ട് ഹാൾ മ്യൂസിയമാണ് ഈ കെട്ടിടം. രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മ്യൂസിയമാണിത്. ഇന്തോ-സാർസനിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഈ കെട്ടിടം. അകത്ത് കയറിയാൽ പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ, ക്രിസ്റ്റൽ ശിൽപങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു നിധിശേഖരം തന്നെ കാണാം.
ഇന്നും ഇവിടുത്തെ പഴയ കൊട്ടാരങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും പിങ്ക് നിറത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹവാ മഹൽ, അമേർ ഫോർട്ട്, സിറ്റി പാലസ്, ജന്തർ മന്തർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കിടയിലും ജയ്പൂർ നഗരം പ്രശസ്തമാണ്.
കാലത്തിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിങ്ക് പറുദീസ
നഗരത്തിലേക്ക് പുതുതായി എത്തുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ, ആദ്യം കാണുന്നത് മുഴുവൻ പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ, പേസ്റ്റൽ പിങ്ക് മുതൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് വരെയുള്ള നിരവധി മനോഹരമായ ഷേഡുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജയ്പൂരിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും രാജസ്ഥാനി വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഹിന്ദു രജപുത്ര നിർമാണ സാങ്കേതികതകളെ മുഗൾ ശൈലിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
ഹവാ മാവൽ
ജയ്പൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പിങ്ക് കെട്ടിടമാണിത്. കാറ്റിൻ്റെ കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അഞ്ച് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കിരീടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ്. 1799-ൽ പിങ്ക് മണൽക്കല്ലിൽ നിർമിച്ച ഇത്, 1876-ൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗി വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൽ സങ്കീർണമായ ലാറ്റിസ് വർക്കിൽ പണിക്കഴിപ്പിച്ച ജനാലകളാണ്.
അക്കാലത്തെ രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് താഴെയുള്ള സെൻട്രൽ ബൊളിവാർഡിലെ ദൈനംദിന ജീവിതം വീക്ഷിക്കാനും കാഴ്ചകൾ കാണാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സിറ്റി പാലസ്
പഴയ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിറ്റി പാലസ്, ഇന്നും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായി നിലനിൽക്കുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ വിശാലമായ മുറ്റങ്ങളിലൂടെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെയും നടന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം.
രജപുത്ര, യൂറോപ്യൻ, മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലികളുടെ ഒരു സവിശേഷ മിശ്രിതം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പുരാതന പീരങ്കികൾ, അലങ്കരിച്ച ശിൽപങ്ങൾ, ആകർഷകമായ മ്യൂസിയങ്ങൾ, ഗാലറികൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാഴ്ചകൾ.
നഹർഗഡ് കോട്ട
നഹർഗഡ് കോട്ട സാധാരണ പിങ്ക് നിറത്തിന് പകരം മഞ്ഞ മണൽക്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ജയ്പൂരിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്താണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ തിരക്ക്. അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ചുവന്ന തിളക്കത്തിൽ നഗരത്തിലെ പിങ്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ തീക്കനൽ പോലെ തിളങ്ങുന്നത് മനോഹര കാഴ്ചയാണ്.
ജയ്ഗഢ് കോട്ട
രാജസ്ഥാനിലെ ആരവല്ലി പർവത നിരകളിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കോട്ടയാണിത്. രാജസ്ഥാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ആണ് കോട്ടയിലേക്കുള്ള ദൂരം. അമേർ കോട്ടയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തായി ജയ്ഗഢ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവ രണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഭൂഗർഭ തുരങ്കം ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയായി ഇത് രൂപകൽപന ചെയ്തു.
ഈ തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശനമില്ല. എന്നാൽ ഭൂമിക്കു മുകളിലുള്ള ഈ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവന്ന മണൽക്കല്ല് കൊട്ടാര സമുച്ചയം കാണാൻ കഴിയും. ജയ്ഗഢ് കോട്ട ഒരുകാലത്ത് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്നു, ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീരങ്കി, 'ജൈവന പീരങ്കി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കോട്ടയുടെ ഒരു വശത്തായി, സമൃദ്ധമായ പേർഷ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള പൂന്തോട്ടവും ഇവിടെ കാണാം. 150 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്.
Also Read: ലക്ഷം കാഴ്ചകളൊരുക്കിയ ലക്ഷദ്വീപ്; യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം