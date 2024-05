ETV Bharat / travel-and-food

'മെമസൈലോണ്‍ ഉംബല്ലേറ്റം' ; പേരുകേട്ട് ഞെട്ടേണ്ട, കവികള്‍ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ പൂവുതന്നെ ; കണ്ണൂരില്‍ പൂത്തുനില്‍പ്പുണ്ട് - Blue Spring Of Ironwood Tree

Blue Spring Of Ironwood Tree In The Inland Hills Of Kannur ( Source : ETV REPORTER )