ETV Bharat / travel-and-food

രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഏറെ മുമ്പന്‍; ആരെയും കൊതിപ്പിക്കും ഈ മുട്ട അച്ചാര്‍- റെസിപ്പി - EGG PICKLE RECIPE

വളരെ രുചികരമായ വിഭവമാണ് മുട്ട അച്ചാര്‍. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഉള്‍പ്പെടെ കഴിക്കാനാവുന്ന മുട്ട അച്ചാര്‍ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read

പലതരം അച്ചാറുകളെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മുട്ട അച്ചാറിനെപ്പറ്റിയോ?. കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പുതുമ തോന്നാം. രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഈ വിഭവം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് കഴിക്കാം. എളുപ്പത്തില്‍ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • മുട്ട- 5 എണ്ണം പുഴുങ്ങിയത്
  • ഇഞ്ചി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • വെളുത്തുള്ളി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • വിനാഗിരി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നിർബന്ധമില്ല )
  • വെളിച്ചെണ്ണ- 2 ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • കടുക്- അര ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക്- 3 എണ്ണം ( ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് )
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- രണ്ട് ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( കാശ്‌മീരി മുളകുപൊടി) അധികം എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ കാശ്‌മീരി മുളകുപൊടിയും ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ എരിവുള്ള മുളകുപൊടിയും ചേർക്കാം.
  • അച്ചാർ പൊടി- ഒന്നര ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നിർബന്ധമില്ല )
  • ഉലുവപ്പൊടി- അര ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • കായം- കാൽ ടേബിൾസ്‌പൂൺ
EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
മുട്ട (getty images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ച് എടുക്കുകയും വേണം. ഇതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് മുട്ട മൊരിയാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ പുഴുങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ അതിലിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുക. ഒരുപാട് മൊരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂൺ കടുക് നേരത്തെ ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക.

EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും (getty images)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവയെല്ലാം പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് ടേബിൾസ്‌പൂൺ മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം. (വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്‌പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും ചേർക്കാം.) ഇവ നന്നായി മൂത്ത് പച്ചച്ചുവ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്‌പൂൺ കായവും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. (അച്ചാർപൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയും കായവും ചേർക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.)

EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
കറിവേപ്പില (ETV Bharat)

പൊടികൾ എല്ലാം പാകത്തിന് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിനാഗിരിയും ചേർക്കാം. എല്ലാം യോജിച്ചതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൊരിച്ച് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞുപോകാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മുട്ട അച്ചാർ തയ്യാർ.

ശ്രദ്ധിക്കുക: അച്ചാറിനായി ഏതു മുട്ടയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മുട്ട അച്ചാർ മറ്റ് അച്ചാറുകളെപ്പോലെ അധികം നാൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല.

Also Read: മറ്റ് കറികൾ മാറിനിൽക്കും; ഇതൊരെണ്ണം മതി, ചോറ്റുപാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല, തയ്യാറാക്കാം നല്ല മാങ്ങ പച്ചടി - GREEN MANGO PACHADI RECIPE

പലതരം അച്ചാറുകളെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മുട്ട അച്ചാറിനെപ്പറ്റിയോ?. കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പുതുമ തോന്നാം. രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഈ വിഭവം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് കഴിക്കാം. എളുപ്പത്തില്‍ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • മുട്ട- 5 എണ്ണം പുഴുങ്ങിയത്
  • ഇഞ്ചി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • വെളുത്തുള്ളി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • വിനാഗിരി- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നിർബന്ധമില്ല )
  • വെളിച്ചെണ്ണ- 2 ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • കടുക്- അര ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക്- 3 എണ്ണം ( ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് )
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- രണ്ട് ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( കാശ്‌മീരി മുളകുപൊടി) അധികം എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ കാശ്‌മീരി മുളകുപൊടിയും ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ എരിവുള്ള മുളകുപൊടിയും ചേർക്കാം.
  • അച്ചാർ പൊടി- ഒന്നര ടേബിൾസ്‌പൂൺ ( വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. നിർബന്ധമില്ല )
  • ഉലുവപ്പൊടി- അര ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • കായം- കാൽ ടേബിൾസ്‌പൂൺ
EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
മുട്ട (getty images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ച് എടുക്കുകയും വേണം. ഇതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് മുട്ട മൊരിയാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ പുഴുങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ അതിലിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുക. ഒരുപാട് മൊരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂൺ കടുക് നേരത്തെ ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക.

EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും (getty images)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവയെല്ലാം പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് ടേബിൾസ്‌പൂൺ മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം. (വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്‌പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും ചേർക്കാം.) ഇവ നന്നായി മൂത്ത് പച്ചച്ചുവ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്‌പൂൺ കായവും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. (അച്ചാർപൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയും കായവും ചേർക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.)

EGG PICKLE RECIPE മുട്ട അച്ചാർ EGG PICKLE EGG DISHES
കറിവേപ്പില (ETV Bharat)

പൊടികൾ എല്ലാം പാകത്തിന് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിനാഗിരിയും ചേർക്കാം. എല്ലാം യോജിച്ചതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൊരിച്ച് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞുപോകാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മുട്ട അച്ചാർ തയ്യാർ.

ശ്രദ്ധിക്കുക: അച്ചാറിനായി ഏതു മുട്ടയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മുട്ട അച്ചാർ മറ്റ് അച്ചാറുകളെപ്പോലെ അധികം നാൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല.

Also Read: മറ്റ് കറികൾ മാറിനിൽക്കും; ഇതൊരെണ്ണം മതി, ചോറ്റുപാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല, തയ്യാറാക്കാം നല്ല മാങ്ങ പച്ചടി - GREEN MANGO PACHADI RECIPE

For All Latest Updates

TAGGED:

മുട്ട അച്ചാർ റെസിപ്പിHOW TO MAKE EGG PICKLEEGG DISHESPICKLE EGG INGREDIENTSEGG PICKLE RECIPE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.