ഭക്ഷണം എന്നും ഒരു വികാരമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? കപ്പ കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കപ്പ പുഴുക്ക്, കപ്പ വറുത്തത്, കപ്പ കറി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുക്ക് പരിചിതമായ വിഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കപ്പ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി മധുര പലഹാരമായ കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി അധികമാർക്കും പരിചിതമായിരിക്കില്ല. വളരെ സിമ്പിളായ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:
- കപ്പ - 1
- തേങ്ങ - ആവശ്യത്തിന്
- ശർക്കര - 3 അച്ച് (മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം)
- ഏലക്ക പൊടിച്ചത് - ആവശ്യത്തിന്
- വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
ആദ്യം കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് കപ്പയും വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം. രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം തീയണക്കാം. കപ്പ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഒരു സ്പൂൺ വച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറും വരെ മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കര പാനിയുണ്ടാക്കാം. ഇതിനായി അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. ശർക്കര പാനി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉടച്ച് മാറ്റിവച്ച കപ്പ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി എടുക്കാം.
ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉരുട്ടി വച്ച കപ്പ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. കപ്പ നല്ല സോഫ്റ്റായത് കൊണ്ടുതന്നെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ശേഷം ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ച ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം. ശർക്കര പാനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചിരകി വച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതികം ഉടഞ്ഞ് പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചുവച്ച ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇതോടെ നല്ല മധുരമുള്ള കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി റെഡി.
