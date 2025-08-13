ETV Bharat / travel-and-food

ശരിക്കും ഞെട്ടും; കപ്പ കൊണ്ടൊരു കിടിലൻ ഐറ്റം ഇതാ.. - TAPIOCA SHARKARA URUTTI RECIPE

കപ്പ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി മധുര പലഹാരമായ കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കമെന്ന് നോക്കാം.

Tapioca SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read

ക്ഷണം എന്നും ഒരു വികാരമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? കപ്പ കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കപ്പ പുഴുക്ക്, കപ്പ വറുത്തത്, കപ്പ കറി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുക്ക് പരിചിതമായ വിഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി കപ്പ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി മധുര പലഹാരമായ കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി അധികമാർക്കും പരിചിതമായിരിക്കില്ല. വളരെ സിമ്പിളായ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
TAPIOCA SHARKARA URUTTI (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • കപ്പ - 1
  • തേങ്ങ - ആവശ്യത്തിന്
  • ശർക്കര - 3 അച്ച് (മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം)
  • ഏലക്ക പൊടിച്ചത് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Jaggery (Getty Images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് കപ്പയും വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്‌ക്കാം. രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം തീയണക്കാം. കപ്പ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഒരു സ്‌പൂൺ വച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറും വരെ മാറ്റി വയ്‌ക്കാം.

ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കര പാനിയുണ്ടാക്കാം. ഇതിനായി അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വയ്‌ക്കാം. ശർക്കര പാനി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉടച്ച് മാറ്റിവച്ച കപ്പ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി എടുക്കാം.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Tapioca (Getty Images)

ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉരുട്ടി വച്ച കപ്പ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. കപ്പ നല്ല സോഫ്‌റ്റായത് കൊണ്ടുതന്നെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ശേഷം ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ച ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം. ശർക്കര പാനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചിരകി വച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതികം ഉടഞ്ഞ് പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചുവച്ച ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇതോടെ നല്ല മധുരമുള്ള കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി റെഡി.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Coconut (Getty Images)

Also Read: വായില്‍ അലിയും റവ കേസരി; ഞൊടിയിടയില്‍ തയ്യാറാക്കാം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ക്ഷണം എന്നും ഒരു വികാരമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? കപ്പ കൊണ്ട് പല വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കപ്പ പുഴുക്ക്, കപ്പ വറുത്തത്, കപ്പ കറി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുക്ക് പരിചിതമായ വിഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി കപ്പ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി മധുര പലഹാരമായ കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി അധികമാർക്കും പരിചിതമായിരിക്കില്ല. വളരെ സിമ്പിളായ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
TAPIOCA SHARKARA URUTTI (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • കപ്പ - 1
  • തേങ്ങ - ആവശ്യത്തിന്
  • ശർക്കര - 3 അച്ച് (മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം)
  • ഏലക്ക പൊടിച്ചത് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Jaggery (Getty Images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് കപ്പയും വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്‌ക്കാം. രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം തീയണക്കാം. കപ്പ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഒരു സ്‌പൂൺ വച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറും വരെ മാറ്റി വയ്‌ക്കാം.

ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കര പാനിയുണ്ടാക്കാം. ഇതിനായി അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ വയ്‌ക്കാം. ശർക്കര പാനി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉടച്ച് മാറ്റിവച്ച കപ്പ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി എടുക്കാം.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Tapioca (Getty Images)

ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉരുട്ടി വച്ച കപ്പ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. കപ്പ നല്ല സോഫ്‌റ്റായത് കൊണ്ടുതന്നെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ശേഷം ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ച ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം. ശർക്കര പാനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചിരകി വച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അതികം ഉടഞ്ഞ് പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചുവച്ച ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇതോടെ നല്ല മധുരമുള്ള കപ്പ ശർക്കര ഉരുട്ടി റെഡി.

TAPPIOCO SWEET SNACK SWEET RECIPE HOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTI SIMPLE SWEET SNACK RECIPE
Coconut (Getty Images)

Also Read: വായില്‍ അലിയും റവ കേസരി; ഞൊടിയിടയില്‍ തയ്യാറാക്കാം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

For All Latest Updates

TAGGED:

TAPIOCA SWEET SNACKSWEET RECIPEHOW TO MAKE TAPIOCA SHARKARA URUTTISIMPLE SWEET SNACK RECIPETAPIOCA SHARKARA URUTTI RECIPE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.