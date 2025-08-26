ETV Bharat / travel-and-food

സുഭിക്ഷയില്‍ നിന്നും സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കാം; പോക്കറ്റ് കീറില്ല, ചിക്കന്‍സ്റ്റ്യൂ മുതല്‍ ബീഫ് വരട്ടിയതുവരെ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍

ദോശയും പുട്ടും മുതല്‍ ചിക്കന്‍ സ്റ്റ്യൂവും ബീഫ് വരട്ടിയതും വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും വരെ. മിതമായ നിരക്കില്‍ ഭക്ഷണ പ്രേമികളേയും ന്യൂജന്‍കാരെയും ഊട്ടി സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്‍റെ മാതൃക.

representative image (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 8:39 PM IST

കണ്ണൂര്‍: ഊണായാലും കടികളും പലഹാരങ്ങളുമായാലും വില കുറച്ചു കൊടുത്താല്‍ കച്ചവടം പൂട്ടിക്കെട്ടിപ്പോകേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ലെന്നതിന് കണ്‍മുന്നിലെ തെളിവാണ് തലശ്ശേരിയിലെ സുഭിക്ഷ ഹോട്ടല്‍. പത്ത് വനിതകളടക്കമുള്ള 32 അംഗ സ്വയം സഹായ സംഘം നടത്തുന്ന സുഭിക്ഷ ഹോട്ടല്‍ നേരത്തേ തന്നെ ഉച്ചയൂണിന് പേരു കേട്ടതായിരുന്നു. വൈകീട്ടും ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ തിരക്കാണ് സുഭിക്ഷയില്‍ എന്നതാണ് പുതിയ വാര്‍ത്ത.

തലശ്ശേരി മൈസൂര്‍ റോഡിലെ സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലില്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് നാടന്‍ രുചിയുടെ കലവറ നിറയുന്നത്. പഴയ നമ്മുടെ നാടന്‍ രുചിയെ തനത് ശൈലിയില്‍ മാറ്റി രുചിക്കൊതിയന്മാരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കയാണ് ഈ ഹോട്ടല്‍. ചിക്കന്‍ സ്റ്റ്യൂ മുതല്‍ ബീഫ് വരട്ടിയത് വരെ വലിയ വിലക്കുറവില്‍ ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഏറെപ്പേരെ സുഭിക്ഷയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

നോണ്‍വെജ് ഐറ്റങ്ങള്‍ക്കും വിലക്കുറവ്

രുചികരമായ രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ നോണ്‍വെജ് ഐറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വെറും 60, 70 രൂപ മാത്രമാണുള്ളത്. പോക്കറ്റ് കീറാതെ ഇവിടുന്ന് രുചികരമായ ഭക്ഷണം വയറു നിറയെ കഴിക്കാം. മറ്റ് ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നും നൂറ് രൂപയോളം കൊടുത്താല്‍ കിട്ടുന്ന മുളകിട്ട ചിക്കന്‍ കറിയും, വറുത്തരച്ച ചിക്കന്‍ കറിയുമൊക്കെ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭ്യമാകും. 30 രൂപ കൊടുത്താല്‍ നല്ല നാടന്‍ മീന്‍ കറിയും ഇവിടെ കിട്ടും.

സുഭിഷ ഹോട്ടലിലെ മെയില്‍ ഐറ്റം വറുത്തരച്ച ചിക്കന്‍ കറി (ETV Bharat)

ഊണിൻ്റെ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ ലൈവായി ദോശയുണ്ടാക്കിയാണ് തുടക്കം. ചിക്കന്‍ വറുത്തരച്ചതും മുളകിട്ടതും സ്റ്റിയൂവും ചിക്കന്‍ പാട്‌സും ബീഫ് വരട്ടിയതുമൊക്കെ ദോശക്കൊപ്പം കഴിക്കാനെത്തുന്നവര്‍ നിരവധി. അതോടൊപ്പം ആവി പറക്കുന്ന പുട്ടും ഇവിടെ റെഡി. തട്ടു ദോശക്കൊപ്പം നോണ്‍വെജ് വിഭവങ്ങള്‍ കഴിക്കാനാണ് ന്യൂജന്‍കാര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടം. പുട്ടിനൊപ്പം ചിക്കന്‍ വറുത്തരച്ചത് കഴിക്കാനെത്തുന്നവരും ഒട്ടും പിറകിലല്ല. സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലിൻ്റെ രുചിക്കു പിറകില്‍ പ്രധാനമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് പിണറായി ഡോക്‌ടര്‍ മുക്കിലെ സി. പ്രസാദന്‍ ആണ്.

മധ്യപ്രദേശ് ജബല്‍പൂരില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോഫീ ഹൗസിലെ കുക്കായിരുന്ന പ്രസാദന്‍ 28 വര്‍ഷത്തെ പാചക പരിചയവുമായാണ് സുഭിക്ഷയിലെത്തിയത്. ചിക്കന്‍ വറുത്തരച്ചതിൻ്റെ നാടന്‍ രുചിയുടെ രഹസ്യത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രസാദിൻ്റെ കൈപുണ്യം മാത്രമല്ല ചേരുവയുടെ സവിശേഷതയുമുണ്ട്. എരിവോടെ കഴിക്കാന്‍ പാകത്തിലാണ് മുളകിട്ട ചിക്കന്‍ കറി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേര്‍ക്കാതെയുള്ള ചിക്കന്‍ സ്റ്റ്യൂവിനുമുണ്ട് ആരാധകക്കൂട്ടം. മറ്റൊരു ഇനം കപ്പപ്പുഴുക്കാണ്. ഇത് സസ്യഭക്ഷണക്കാരുടെ രുചിയുടെ താളമനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്.

വൈകുന്നേരത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ പുട്ടും ബീഫ് വരട്ടിയതും (ETV Bharat)

ചൂട് ദോശയ്‌ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ

നോണ്‍വെജ് മാത്രമാണ് ഇവിടത്തെ കറികള്‍ എന്ന് കരുതരുത്. ചെറുപയറോ വന്‍ പയറോ ചേര്‍ത്ത കപ്പപ്പുഴുക്കും അഞ്ച് മണിയോടെ റെഡിയാകും. എഴുന്നോറോളം ദോശയാണ് ചിറക്കരയിലെ സുഭക്ഷ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പ്രേമികള്‍ കഴിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പുട്ടുമുണ്ട്. കറികളുടെ സ്വാദ് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണപ്രേമികളെ ഇവിടെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. വലിയ ആകര്‍ഷണമൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ഹോട്ടലില്‍ ഉച്ചയൂണും പ്രസിദ്ധമാണ്. 30 രൂപ കൊടുത്താല്‍ മീന്‍ കറിയുള്‍പ്പെടെയുള്ള കറികളും ലഭിക്കും.

ചിക്കന്‍സ്റ്റ്യൂ മുതല്‍ ബീഫ് വരട്ടിയതുവരെ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍; സുഭിക്ഷയിലെ വിശേഷങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

വൃത്തിയുള്ള അടുക്കളയില്‍ പാചകം നേരിട്ട് കാണാം. പാചകത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ ആധിപത്യമാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. രാസവസ്‌തുക്കളോ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ പടിക്കു പുറത്താണ്. വിശ്വസ്‌ത തയോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന കറിപൗഡറുകളാണ് എല്ലാറ്റിനുമുള്ള ചേരുവ. ഭക്ഷ്യ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പ്പറേഷൻ്റെ വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയില്‍ പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഉച്ചയൂണ് ആരംഭിച്ചത്.

അടുത്ത കാലത്താണ് വൈകീട്ടും മികച്ച ഭക്ഷണം നല്‍കാമെന്ന ഭരണ സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ചിക്കനും ബീഫുമൊക്കെ നല്‍കി തുടങ്ങിയത്. പത്ത് വനിതകളുള്‍പ്പെടെ 32 അംഗങ്ങളുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘമാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ചുമതലക്കാര്‍. സിപിഐ നേതാവായ സി.പി. ഷൈജന്‍ പ്രസിഡൻ്റായ 12 അംഗ സമിതിയാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ നിയന്ത്രണ ചുമതല.

സുഭിഷ ഹോട്ടല്‍ (ETV Bharat)

ദോശയുടെ ആരാധകരാണ് ഇവിടെ കഴിക്കാന്‍ വരുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്ഥിരം കസ്‌റ്റമറായ ശോഭിന്‍ പാനൂര് പറയുന്നത്." ദോശ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടന്ന് കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ നാടന്‍ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. വറുത്ത അരച്ച ചിക്കന്‍ കറിയും ഇഷ്‌ട വിഭവമാണ്" ശോഭിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

