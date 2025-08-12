കടല് മത്സ്യങ്ങള്ക്ക് എന്നും പ്രിയം ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മീനുകള്ക്ക്. അതില്ലാതെ ചോര് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേള്ക്കാറുണ്ട്. കടല് വിഭവങ്ങള് സാധാരണയില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്ന് കഴിച്ചാലോ?
രുചിയിലെ വൈവിധ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണത്തെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അത്തരത്തില് വെറൈറ്റിയൊരു വിഭവത്തിന്റെ റെസിപ്പിയുണ്ട്. കൂന്തള് മസാല അല്ലെങ്കില് കണവ മസാല. വളരെ രുചിയില് കഴിക്കാന് കണവ ഇനിയിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാല് മതി. സിമ്പിള് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- കണവ.
- വെളിച്ചെണ്ണ.
- ഏലയ്ക്ക.
- കറുവപ്പട്ട.
- ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്.
- ചെറിയ ഉള്ളി.
- സവാള.
- മുളക് പൊടി.
- മല്ലി പൊടി.
- കുരുമുളക് പൊടി.
- മഞ്ഞള് പൊടി.
- ഗരം മസാല.
- ജീരക പൊടി.
- തക്കാളി.
- ഉപ്പ്.
- കറിവേപ്പില.
- ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം.
തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: ആദ്യം കണവ/ കൂന്തള് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റിവയ്ക്കാം. ശേഷം മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയെടുത്ത് അടുപ്പില് വയ്ക്കുക. അത് ചൂടായി വന്നാല് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക.
അതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേര്ക്കാം. ശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇടാം. നന്നായി ഇളക്കി നിറം മാറി വരുമ്പോള് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് ഇടാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് അല്പം ചേര്ക്കാം.
ഇവയെല്ലാം ചേര്ത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ശേഷം അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞള് പൊടി, ഗരം മസാല, ജീരക പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് ചേര്ക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിയാല് അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേര്ക്കാം. ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.
തക്കാളി നന്നായി വേവായാല് അതിലേക്ക് കഴുകി വച്ച കൂന്തള്/ കണവ ചേര്ത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മുകളില് അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേര്ത്ത് ചട്ടി അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കാം. ഏതാനും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി വേവാകും. വെള്ളം അല്പം വറ്റി കൂന്തളെല്ലാം മസാലയോട് നന്നായി ചേരണം. ഇതോടെ കൂന്തള് മസാല തയ്യാര്.
