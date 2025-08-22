ETV Bharat / travel-and-food

ഇനി കളി കന്നഡ സ്‌റ്റൈലിൽ; 'സൊപ്പു സാറു' ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്‌താലോ? - SOPPU SAARU RECIPE

വ്യത്യസ്‌തമായ ഈ വിഭവം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

TAMARIND LEAF CURRY സൊപ്പു സാറു HOW TO MAKE SOPPU SAARU VARIETY RECIPE
Representative Image. (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

August 22, 2025

പുളിയില കൊണ്ടൊരു കറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ?. സത്യമാണ് പുളിയില കൊണ്ട് കറി വയ്‌ക്കാം. കർണാടകക്കാരുടെ 'സൊപ്പു സാറു' അധികമാരും കേൾക്കാനിടയില്ല. മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അധിക സമയം ചെലവില്ലാതെ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണിത്.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:

  • പുളിയില - ഒരു പിടി
  • പരിപ്പ് - 1/4 കപ്പ്
  • തേങ്ങ - 1/4 കപ്പ്
  • വെളുത്തുള്ളി - 4 അല്ലി
  • മഞ്ഞൾ പൊടി - 1/4 സ്‌പൂൺ
  • മുളക് പൊടി - 1/4 സ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
  • എണ്ണ -4 ടീസ്‌പൂൺ
  • കായപ്പൊടി -ആവശ്യത്തിന്
  • ഉണക്കമുളക്
  • പച്ചമുളക്
  • ജീരകം
  • ഉലുവപ്പൊടി - 1/2 സ്‌പൂൺ
  • കടുക്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം തന്നെ പുളിയില നന്നായി കഴുകി മാറ്റിവയ്‌ക്കണം. പിന്നീട് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിൽ പരിപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. കുക്കറില്‍ നിന്നും പ്രഷർ കളഞ്ഞ ശേഷം പരിപ്പ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം.

TAMARIND LEAF CURRY സൊപ്പു സാറു HOW TO MAKE SOPPU SAARU VARIETY RECIPE
Tamarind leaf (ETV Bharat)

ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകിവച്ച പുളിയില ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി മാറ്റിവയ്‌ക്കാം.

ഇനി മിക്‌സിയുടെ ഒരു ജാറിൽ വഴറ്റി വച്ച പുളിയിലയും മുളക്‌പൊടിയും മഞ്ഞപൊടിയും ഉലുവപൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഈ അരപ്പ് ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർക്കാം. കൂടെ നേരത്തെ വേവിച്ച് വച്ചിരുന്ന പരിപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാം. ചെറുതായി തിളക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിരകിവച്ച തേങ്ങയും ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം.

TAMARIND LEAF CURRY സൊപ്പു സാറു HOW TO MAKE SOPPU SAARU VARIETY RECIPE
Tamarind leaf (Freepik)

ഇനി മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും ഉണക്കമുളകും ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് കുറച്ച് കായപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതോടെ പൂളിയിലക്കറി റെഡി.

