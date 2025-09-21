ചായ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക്, വെറും രണ്ട് ചേരുവകള്
വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകള് മാത്രം ചേർത്തുണ്ടാക്കാവുന്ന കിടിലൻ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം. ചായ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ പലഹാരവും തയാറാക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
നാലു മണിക്കൊരു ചായ, ഏറെക്കുറെ മലയാളികള്ക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ്. ശീലം എന്നുതന്നെ പറയാം. വെറുമൊരു ചായ പോരാ ചിലർക്ക്. കൂടെ കൊറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് സംഗതി കുശാല്.
എന്നാല് നാലുമണി പലഹാരമായി എന്തുണ്ടാക്കും? പലർക്കും സംശയമാണ്. അധിക സമയം മെനക്കെടുത്താതെ എന്നാല് രുചിയില് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു പലഹാരമുണ്ടാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണെങ്കില് നിങ്ങള്ക്കാണ് ഇത്.
വീട്ടില് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയാറാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ പലഹാരത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. കൂടെ അവലും ചേർത്താല് റസ്റ്ററന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രുചിയില് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലും മികച്ചൊരു സ്നാക്ക് തയാറാക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - വലുത് മൂന്നെണ്ണം
അവല് - കാല് കപ്പ്
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
മല്ലിയില - ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂണ്
പച്ചമുളക് - എരിവിന് അനുസരിച്ച്
എണ്ണ - വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന രീതി
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുക. കഷണങ്ങളാക്കിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യാം. എന്നാല് ഉരുളക്കിടങ്ങ് കഷണങ്ങളാക്കാതെ വേവിക്കുന്നതാകും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കുക്കറില് വേവിക്കുന്നതാകും എളുപ്പം. പെട്ടെന്ന് വെന്തുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തണുക്കാനായി മാറ്റിവയ്ക്കുക.
ചൂടാറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. ശേഷം കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. കട്ടയില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനായി സ്മാഷറോ ഗ്രൈന്ററോ ഉപയോഗിക്കാം.
എടുത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന കാല് കപ്പ് അവല് മിക്സിയില് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്ത അവല് ഉടച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക.
കുഴച്ചെടുത്ത മിക്സില് നിന്ന് അല്പമെടുത്ത് ഉരുട്ടിയ ശേഷം ചപ്പാത്തി കല്ലിലോ പലകയിലോ വച്ച് നീളത്തില് റോള് ആകൃതിയില് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. മിക്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ റോള് ആക്കിയ ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തു കോരുക. വറുക്കുമ്പോള് ഇരു ഭാഗവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇളം ബ്രൗണ് നിറമാകുമ്പോള് റോളുകള് കോരി മാറ്റാം. ഇതോടെ സ്നാക്ക് തയാറായി കഴിഞ്ഞു.
എണ്ണയില് നിന്ന് എടുക്കുന്ന റോളുകള് ടിഷ്യു പേപ്പറിന് മുകളിലേക്ക് നിരത്തിയാല് അമിതമായുള്ള എണ്ണ ടിഷ്യു പേപ്പര് വലിച്ചെടുക്കും. ചെറു ചൂടില് സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതല് രുചി. കെച്ചപ്പോ ചട്നിയോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കില് പിന്നെ വേറെ ലെവലാകും.
