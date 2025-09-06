മനസും ശരീരവും തണുപ്പിക്കാൻ രുചികരമായ കുല്ഫി തയാറാക്കി നോക്കാം.
നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെറൈറ്റി കുല്ഫി പരീക്ഷിച്ചാലോ?...... ഈ ഓണക്കാലം രുചികരമാക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവമായ കുൽഫിക്ക് സാധിക്കും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഐസ്ക്രീമിനെ വെല്ലുന്ന ഇന്ത്യൻ ഐസ്ക്രീമാണ് കുൽഫി. കൂടാതെ ഇത് വേഗത്തില് ഉരുകിയൊലിച്ച് പോവുകയുമില്ല.
കുൽഹർ എന്ന് പേരുള്ള ചെറിയ മൺപാത്രത്തിൽ നിർമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുൽഫി എന്ന് പേര് വന്നത്. തണുപ്പത്തും മഴയത്തും അതുപോലെ ചൂട് കാലത്തും ഏറെ വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോവുന്നതും പ്രിയങ്കരമവുമായ വിഭവമാണ് ഇത്.
സ്കൂൾ കുട്ടികളും കോളജ് വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കശുവണ്ടി, ബദാം, പിസ്ത, മഖാന, കുങ്കുമപ്പൂവ് തുടങ്ങിയവ ചേർത്തും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പല രുചിയിലും നിറങ്ങളിലും ഇന്ന് കുൽഫി ലഭ്യമാണ്.
പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂവു ചേർത്ത് ക്രീം പോലുള്ള ഐസിൽ വച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കുൽഫിയെക്കുറിച്ച് പണ്ട് മുതലേ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പാൽ തുടർച്ചയായി ഒരുപാട് നേരം കുറുക്കിയെടുത്താണ് കുൽഫിയുണ്ടാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ വിഭവം എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ?..
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:
പാൽ - 1 ലിറ്റർ
മിൽക്ക് മെയ്ഡ്/(പാൽപ്പൊടി) - 1/2 കപ്പ്
പഞ്ചസാര - ആവശ്യത്തിന്
നെയ്യ് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ
നട്സ് (ബദാം, പിസ്ത) - നുറുക്കിയത്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. പാൽ തിളക്കുമ്പോള് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം. അതിന്ശേഷം പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. കൂടുതൽ രുചികരമാക്കാൻ ബദാം, പിസ്ത തുടങ്ങിയവ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
മിശ്രിതം കട്ടിയാകുന്നതുവരെ ചെറിയ ചൂടിൽ തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിശ്രിതം കുൽഫി മോൾഡുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക.
ഐസ് ക്രിസ്റ്റലുകള് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിലുകള് കൊണ്ട് പൊതിയാവുന്നതാണ്. ഇവ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം. ഫ്രീസറില് നിന്ന് കുൽഫി മോൾഡുകൾ പുറത്തെടുത്ത് അല്പ നേരം വെള്ളത്തില് വച്ച ശേഷം പുറത്തെടുക്കുക. കുൽഫി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
അതിനുശേഷം കുൽഫി മോൾഡുകളിൽ നിന്ന് കുൽഫി എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്സ് മുകളിൽ വിതറി വിളമ്പാവുന്നതാണ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രുചികരമായ കുൽഫി റെഡി.
