ETV Bharat / travel-and-food

കുഴക്കേണ്ട പരത്തേണ്ട; അഞ്ചുമിനിറ്റില്‍ കിടിലനൊരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്

വെറും അഞ്ചുമിനിറ്റില്‍ കിടിലനൊരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് തയാറാക്കിയാലോ? ടേസ്റ്റും ഹെല്‍ത്തിയുമായ ഈ വിഭവത്തോടെ പിന്നെ നിങ്ങള്‍ നോ പറയില്ല, തീർച്ച.

SIMPLE BREAKFAST RECIPE SIMPLE EGG ROLL RECIPE MALAYALAM എഗ് റോള്‍ റെസിപ്പി HIGH PROTEIN BREAKFAST RECIPES
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ളരെ എളുപ്പത്തില്‍, അധികം ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കാതെ, ഹെല്‍ത്തിയായൊരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്. ആരാണല്ലേ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഇന്നത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല്‍ നാളെ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റായി എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന ചിന്തയിലാകും പലരും. ആലോചിച്ച് തലപുകഞ്ഞ് പിറ്റേന്നും ഒരേ വിഭവം ആകും പലപ്പോഴും.

ഇതില്‍ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ? ഞൊടിയിടയില്‍ ഗുണവും രുചിയും ഒട്ടും ചോരാതെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആകട്ടെ ഇനി. കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാകുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ പിടിക്കാം. വീട്ടിലായാലും ഹോസ്റ്റലിലായാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിന്‍റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് തല പുകയ്‌ക്കേണ്ടി വരില്ല.

അത്തരമൊരു വിഭവമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകള്‍ ചേർത്ത് ഒരു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. പാചകം ഇഷ്‌ടമല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇനി എളുപ്പത്തില്‍ ഒരു കിടിലൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.

SIMPLE BREAKFAST RECIPE SIMPLE EGG ROLL RECIPE MALAYALAM എഗ് റോള്‍ റെസിപ്പി HIGH PROTEIN BREAKFAST RECIPES
Egg Roll (ETV Bharat)

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

  • മുട്ട - പുഴുങ്ങിയത് രണ്ട്, പച്ചമുട്ട ഒന്ന്
  • വെളിച്ചണ്ണ - ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍
  • സവാള - ഒരു മീഡിയം സവാളയുടെ പകുതി
  • പച്ചമുളക് - എരിവിന് ആവശ്യത്തിന്
  • മുളക് പൊടി - അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മഞ്ഞള്‍ പൊടി - കാല്‍ ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മല്ലിപ്പൊടി - അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  • കുരുമുളക് പൊടി - അര ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മല്ലിയില - ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • ചപ്പാത്തി - ഒരെണ്ണം
  • നാരങ്ങാ നീര് - അര ടീസ്‌പൂണ്‍

തയാറാക്കുന്ന രീതി

രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ ക്യൂബ് ആകൃതിയില്‍ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പാൻ ചൂടാക്കി അല്‍പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നീളത്തില്‍ അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയിലേക്ക് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റാം.

SIMPLE BREAKFAST RECIPE SIMPLE EGG ROLL RECIPE MALAYALAM എഗ് റോള്‍ റെസിപ്പി HIGH PROTEIN BREAKFAST RECIPES
Boiled Egg (ETV Bharat)

ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞള്‍ പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. മസാലകളുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞുവച്ച മുട്ടയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം ഇത് മാറ്റിവയ്‌ക്കുക.

ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതില്‍ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യുക. പാൻ ചൂടാക്കി അല്‍പം വെളിച്ചെണ്ണ തടവി മുട്ട മിക്‌സ് ഒഴിച്ച് ഓംലെറ്റ് തയാറാക്കുക. ഓംലെറ്റ് പകുതി വെന്തുവരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന് മുകളില്‍ ഒരു ചപ്പാത്തി വയ്‌ക്കുക. ഇത് മറിച്ചിട്ട് ചെറുതായൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.

SIMPLE BREAKFAST RECIPE SIMPLE EGG ROLL RECIPE MALAYALAM എഗ് റോള്‍ റെസിപ്പി HIGH PROTEIN BREAKFAST RECIPES
Egg Omelette (ETV Bharat)

ഓംലെറ്റിന് മുകളില്‍ നേരത്തെ തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിക്‌സ് നിരത്തി നാരങ്ങാ നീര് ചേർക്കാം. ഇത് റോള്‍ ചെയ്‌തെടുക്കാം. ഹെല്‍ത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ എഗ് റോള്‍ തയാറായി കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഈ എഗ് റോള്‍.

Also Read: നല്ല മധുരം നിറച്ച അടയും അവൽ വിളയിച്ചതും, കുട്ടിക്കാലത്തെ രുചിയോർമകള്‍, സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പിയിതാ

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMPLE BREAKFAST RECIPESIMPLE EGG ROLL RECIPE MALAYALAMഎഗ് റോള്‍ റെസിപ്പിHIGH PROTEIN BREAKFAST RECIPESEGG ROLL RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.