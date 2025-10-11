മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവം; റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈലിൽ പാവ് ബജി തയ്യാറാക്കാം
ഉത്തരേന്ത്യൻ തട്ടുകടകളിലും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും വിലസുന്ന പാവ് ബജി എളുപ്പത്തിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?
Published : October 11, 2025 at 3:50 PM IST
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് പാവ് ബജി. സിനിമകളിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസുകളിലൂടെയും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിലും സുപരിചിതമായ വിഭവം. കേരളം വിട്ട് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പലരുടേയും ഇഷ്ട വിഭവം എന്ന നിലയിൽ ആരാധകരേറെയുണ്ട് ഈ സ്പൈസി വിഭവത്തിന്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും തട്ടുകടകളിലും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് പാവ് ബജി. മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ പാവ് ബജി എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:
- പാവ്/ ബ്രെഡ് - 2
- ഗ്രീൻപീസ്- 1 കപ്പ്
- തക്കാളി( അരിഞ്ഞത്)- 3എണ്ണം
- സവാള(അരിഞ്ഞത്)-3എണ്ണം
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 3 എണ്ണം
- കോളിഫ്ളവർ- ½ കപ്പ്
- മുളക്പൊടി- 1 ടീസ്പൂണ്
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- 1/4 ടീസ്പൂണ്
- പാവ് ബാജി മസാല പൗഡർ- രണ്ട് ടീസ്പൂണ്
- നെയ്യ്-100 ഗ്രാം
- മല്ലിയില- ആവശ്യത്തിന്
- ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടീസ്പൂണ്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ആദ്യം പാവ് ബജിക്ക് വേണ്ട ബജി തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഗ്രീൻപീസ്, കോളിഫ്ളവർ എന്നിവ ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ച് എടുക്കുക. വെന്തുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേയ്ക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് തക്കാളി, സവാള എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റാം. വഴന്നു വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാപ്സിക്കവും അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പിന്നാലെ പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർക്കാം.
ഒന്നിളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേയ്ക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ വീണ്ടും ഇളക്കുക. അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഉടച്ചുവെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ബജി അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെയ്ക്കുക.
ഇനി പാവ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പാവ് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേയ്ക്ക് അൽപം നെയ്യ് തടവി അതിന് മുകളിലായി പാവ് വെയ്ക്കുക. ശേഷം പാവ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം.
നേരത്തേ തയ്യാറാക്കി വച്ച പാവ് ബജി സാല ഒരു സ്പൂണ് ഇതിനു മുകളിലായി ഒഴിച്ച് വിളമ്പാവുന്നതാണ്. ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പാവും ആവശ്യത്തിന് ബജിയും ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം. എന്നാ പിന്നെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാവ് ബജി ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ?
