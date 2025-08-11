ETV Bharat / travel-and-food

വായില്‍ അലിയും റവ കേസരി; ഞൊടിയിടയില്‍ തയ്യാറാക്കാം, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം - RAVA KESARI RECIPE

മധുരപ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവം റവ കേസരി എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ

Rava kesari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 4:12 PM IST

ധുരം ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടേയും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് റവ കേസരി. ആഘോഷ വേളകളിലും വിവാഹ സത്‌കാരങ്ങളിലും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണിത്. കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇത് തയാറാക്കാം. ഈ മധുരപലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

റവ കേസരി (Getty images)

തയാറാക്കേണ്ട വിധം:

കേസരി (Getty images)

പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം കശുവണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇവ നന്നായി മൂത്തുവരുമ്പോൾ വറുത്തു കോരിമാറ്റാം. ശേഷം ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂണ്‍ ഏലക്കാപൊടിയും ചേർക്കുക. വെള്ളം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. തീ കുറച്ച് വച്ച് വയ്ക്കാ‌ൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. റവ നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക, അതിനു ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റിവച്ച കശുവണ്ടി പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് വിളമ്പാവുന്നതാണ്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വായില്‍ കപ്പലോടും കേസരി റെഡി.

Also Read: ഓണം സ്‌പെഷല്‍ പായസം; സദ്യയിലെ സ്റ്റാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്! അപാര രുചിയാണ്...

