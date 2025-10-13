ETV Bharat / travel-and-food

അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം; കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വാദും മണവുമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട - റെസിപ്പി

നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം തയാറാക്കിയാലോ?. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ പലഹാരത്തിന് അപാര രുചിയാണ്.

Representative image (Getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 6:54 PM IST

1 Min Read
ചായ തിളക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ?. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകള്‍ ചേർത്ത് ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം. ആരേയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വാദും മണവും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഈ നാലുമണി പലഹാരം ഏറെക്കുറെ മസാല ബോണ്ടയ്‌ക്ക് സമാനമാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതിലെ താരം. അതിനാല്‍ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • ഗോതമ്പ് പൊടി- ഒരു കപ്പ്
  • വെളിച്ചെണ്ണ- 2 ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്
  • ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 2 എണ്ണം
  • സവാള- ഒന്ന്
  • പച്ചമുളക്- ഒന്ന്
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • മുളക് പൊടി- 1 ടീസ്‌പൂണ്‍
  • ഗരം മസാല- അര ടീസ്‌പൂണ്‍

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേയ്‌ക്ക് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്‌ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ച് എടുക്കാം. വേവിച്ച് വച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. അതിനു ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞുവച്ച സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് എടുക്കുക.

അതിന്ശേഷം, കുഴച്ചു വച്ച മാവ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിലേയ്‌ക്ക് നേരത്തെ മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് വച്ച മസാല നിറച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതീയിൽ പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് വറുത്തെടുക്കുക. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ചായക്കടി റെഡി.

