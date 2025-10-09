'തലപ്പാവണിഞ്ഞ പറക്കും സിട്ടു'; ദിണ്ടിഗല്ലിൻ്റെ ബിരിയാണി രഹസ്യം ഇതാണ്, ഇനി നിങ്ങള്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം
നമ്മുടെ തലശേരി ബിരിയാണി, ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്നിവയൊക്കെപ്പോലെ തന്നെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശസ്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി.
ഭാഷകൊണ്ടും സംസ്കാരം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ഓരോ നാടിനും ഓരോ തരം പ്രത്യേകതകളാണ്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട. പലതരം രുചികളാണ് ഓരോ ദേശത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നാടിനെ തന്നെ ഫേമസ് ആക്കിയ ഒരു ബിരിയാണിയുണ്ട്. സാക്ഷാൽ ദിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി. നമ്മുടെ തലശേരി ബിരിയാണി, ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്നിവയൊക്കെപ്പോലെ തന്നെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശസ്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി.
1957 തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗലിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് ജന്മംകൊണ്ടതാണ് തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി. കടയുടമയായ നാഗസ്വാമി നായിഡു എപ്പോഴും തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ അന്ന് നാട്ടുകാർ തലപ്പാക്കട്ടി എന്ന വിശേഷണത്തിൽ ബിരിയാണിയ്ക്ക് വിളിപ്പേരിട്ടു. ബിരിയാണിയുടെ രുചിവിശേഷം നാടെങ്ങും പാട്ടായതോടെ പിന്നീടങ്ങോട്ട് തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി എന്ന പേരിൽ ബിരിയാണി അറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോള് ദിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി ലോക പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, യുഎഇ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിരവധി ശാഖകളുമുണ്ട്.
പറക്കും സിട്ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീരാഗ ചമ്പാ അരിയാണത്രേ ബിരിയാണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വായിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന മട്ടാണ് ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത. മസാലക്കൂട്ടും ചോറും തമ്മിൽ ഇത്രയും യോജിച്ച ഒരു ബിരിയാണി വേറെയുണ്ടാവില്ല. ചോറും ഇറച്ചിയും മസാലയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന ഈ രുചി വീട്ടിൽ തയാറാക്കി നോക്കിയാലോ...
ചേരുവകൾ
- ബിരിയാണി റൈസ് (പറക്കും സിട്ടു റൈസ് കിട്ടിയാൽ നല്ലത്) - 1 കിലോ
- ചിക്കൻ- 1 കിലോ
- തൈര്- 200 ഗ്രാം
- പുതിനയില- ഒരു പിടി
- മല്ലിയില- ഒരു പിടി
- ഇഞ്ചി- 80 ഗ്രാം
- വെളുത്തുള്ളി- 80 ഗ്രാം
- സവാള- 50 ഗ്രാം
- ചെറിയ ഉള്ളി- 150 ഗ്രാം
- പച്ചമുളക്- 10 എണ്ണം
- തക്കാളി- 1
- മല്ലിപ്പൊടി- 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മുളകുപൊടി- 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- 1 ടീസ്പൂൺ
- ജീരകം- 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ഗ്രാമ്പൂ- 10 എണ്ണം
- കറുവപ്പട്ട- 30 ഗ്രാം
- ഏലം- കുറച്ച്
- ബിരിയാണി ലീഫ് (കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല)- കുറച്ച്
- വെളിച്ചെണ്ണ- 100 മി. ഗ്രാം
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ അരച്ചെടുക്കുക. ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട, ഏലം, ബിരിയാണി ലീഫ് എന്നിവ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇവ രണ്ടും പ്രത്യേകം മാറ്റി വയ്ക്കുക. ശേഷം ബിരിയാണി റൈസ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പെരുംജീരകം, കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക. ശേഷം സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റുക. പാത്രത്തിലേക്ക് പേസ്റ്റാക്കി വച്ച ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റുക. അവസാനം തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക.
ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. മുളകുപൊടി, മല്ലിപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവയ്ക്ക് ഒപ്പം മുൻപ് തയാറാക്കി വച്ച പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക കൂട്ട് കൂടി ചേർക്കുക. മല്ലിയില, പുതിനയില, ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്തിളക്കുക. തൈര് കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണി അരിക്ക് രണ്ടു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അടച്ചുവച്ച് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇതിലേക്ക് പാതി വേവിച്ചു വച്ച ബിരിയാണി അരികൂടി ചേർക്കാം.
മല്ലിയില, പുതിനയില, ഒരു പകുതി നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർത്ത് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കുക. എയർ ടൈറ്റ് ആയ അടപ്പ് പാത്രം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഏകദേശം 15-20 മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ വേവിച്ച് തീയണച്ച് വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം മൂടി തുറന്ന് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോചിപ്പിച്ച ശേഷം വിളമ്പാം.
