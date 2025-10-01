ഇത് പാരീസിലെ ഒന്നൊന്നര ബീഫും പൊറോട്ടയും; കണ്ണുമടച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് വിട്ടോളൂ..

ETV Bharat / travel-and-food

Paris Restaurant
Published : October 1, 2025 at 8:43 PM IST

കണ്ണൂര്‍: കൃത്രിമ നിറങ്ങളും കറി പൗഡറുകളും പടിക്കു പുറത്ത്, തനി നാടൻ രീതിയിലെ പാചകം, പ്രത്യേകതകളേറെയാണ് കണ്ണൂർ പെരളശ്ശേരിയിലെ പാരീസ് റസ്റ്റോറൻ്റിന്. പരമ്പരാഗത കൈപുണ്യത്തോടൊപ്പം തനത് രുചിക്കൂട്ടുകള്‍ കൂടി ചേർന്നപ്പോള്‍ പാരിസ് ഭക്ഷണപ്രേമികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമായി മാറി.

കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും കൂത്തുപറമ്പ്, വയനാട്, കുടക്, മൈസൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുളള സഞ്ചാരികളെല്ലാം പാരിസിന് മുന്നിലെത്തിയാൽ വണ്ടിയൊന്ന് നിർത്തും. രുചി വൈവിധ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്‌തി ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണെന്നാണ് പാരീസ് രുചിയുടെ ആരാധകർ പറയുന്നു. പെരളശ്ശേരി ഹയര്‍ സെക്കൻഡറി സ്‌ക്കൂളിന് എതിര്‍വശത്താണ് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

രുചിയുടെ പുതു ചരിതവുമായി പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് (ETV Bharat)

ഇടിയപ്പം, വെള്ളയപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൂരി, പത്തല്‍ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളും സ്വാദിഷ്‌ടമായി കഴിക്കാം. വറുത്തരച്ച നാടന്‍ ടച്ചുള്ള ചിക്കന്‍ കറിയും ബീഫ് ഫ്രൈയും ചിക്കന്‍ പാട്‌സുമാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ്.

രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പ്രാതല്‍ ആരംഭിക്കും. കടല, ചെറുപയര്‍, മസാലക്കറി, തുടങ്ങിയവക്കൊപ്പം പുട്ട് , വെള്ളയപ്പം, ഇടിയപ്പം എന്നിവ ചൂടോടെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. എട്ടരമണി മുതൽ ഇവയെല്ലാം മീന്‍ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാം. അതും തനി നാടന്‍ രീതിയില്‍ തേങ്ങയരച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേര്‍ത്തുള്ള മീൻ കറി.

പൊറോട്ട (ETV Bharat)

ഉച്ച കഴിയുന്നതോടെയാണ് പാരീസില്‍ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വ്യത്യസ്‌ത അഭിരുചിക്കാരെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താന്‍ ചിക്കന്‍ വിഭവങ്ങളും ബീഫുമൊക്കെ റെഡിയാകും. ഇവക്കൊപ്പം ആട്ടപ്പൊറോട്ടയും സാദാ പൊറോട്ടയും പൂരി, പത്തല്‍, എന്നിവയും ചൂടോടെ കഴിക്കാം. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ചില്ലിച്ചിക്കനും മിതമായ വിലക്ക് പാരീസില്‍ ലഭിക്കും.

വൃത്തിയും വെടിപ്പുമാണ് പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കുമൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ റെസ്റ്റോറൻ്റിനകം സജ്ജമാണ്. റസ്‌റ്റോറൻ്റ് ആവശ്യത്തിനായി ഉടമ സ്വന്തമായി കോഴികളെ വളര്‍ത്തുന്നുവെന്ന സവിശേഷതയും പാരീസിനുണ്ട്. അതിനാൽ ചിക്കന്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ധൈര്യമായി കഴിക്കാം.

പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് വിലവിവര പട്ടിക (ETV Bharat)

പെരളശ്ശേരി അമ്പലത്തിലെത്തുന്ന തീര്‍ഥാടകരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണ കേന്ദ്രമെന്ന പദവി കൂടി ഇപ്പോള്‍ പാരീസിനാണ്. വീട്ടു രുചിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നതിനാലാണ് ആളുകള്‍ ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ രുചി പെരുമക്ക് ആറ് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്.

പതിനഞ്ചാം വയസില്‍ അച്ഛാച്ചന്‍ എന്‍. കെ. കുഞ്ഞമ്പുവിൻ്റെ തറവാട്ട് ഹോട്ടലില്‍ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഉടമ കല്ലാട്ട് ഷൈജ പാചകത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം പഠിച്ചത്. "അമ്മൂമ്മ ശാരദക്കൊപ്പം ഉരലില്‍ അരിയിടിച്ചും അമ്മിയില്‍ നിന്ന് അരച്ചും ഒക്കെയാണ് അക്കാലത്ത് ഹോട്ടലില്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പെരളശ്ശേരിയില്‍ തന്നെ ബന്ധുവിൻ്റെ പ്രകാശ് ഹോട്ടലില്‍ ജോലിക്ക് നിന്നു, അതോടെ പാചകം ഉള്‍പ്പെടെ ഹോട്ടല്‍ നടത്തിപ്പിനുള്ള എല്ലാം സ്വായത്തമാക്കി" എന്ന് ഹോട്ടലുടമ ഷൈജ പറഞ്ഞു.

പത്തിരി (ETV Bharat)
പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് (ETV Bharat)

2014 ല്‍ ആണ് പെരളശ്ശേരിയില്‍ ഇന്ന് കാണുന്ന പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആരംഭിച്ചത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷൈജയുടെ പാചക പുണ്യം യാത്രികര്‍ക്കും ദേശക്കാര്‍ക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങി. ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ നടത്തിപ്പുകാരി ഇന്നും ഷൈജ തന്നെയാണ്. മകന്‍ ഷംജിത്തും മകള്‍ ഷംനയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഒപ്പമുണ്ട്. രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണിവരെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രവര്‍ത്തി സമയം.

