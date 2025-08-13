ഇടുക്കി : പ്രകൃതിചാരുതയുടെ മനോഹര ഇടമാണ് ഇടുക്കിയുടെ ഹൈറേഞ്ച്. പുഴയും കുന്നും തോടും ആറുമെല്ലാമായി പ്രകൃതി ഭംഗി ഒട്ടും ചോരാതെ നിൽക്കുന്ന മനോഹര ഇടം. സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ ഇടം കൂടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ ടൂറിസം വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തേടുകയാണ് ഇടുക്കിയുടെ മലയോര മേഖല.
വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ ഉറങ്ങുന്ന തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഒരു ചെറു ഗ്രാമത്തെ പരിചയപ്പെടാം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കലയന്താനിയിലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ല പറമ്പാട്ടുമല.
ഇടതൂർന്ന മരച്ചാർത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉയരങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ പതിയെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. മഞ്ഞുപുതഞ്ഞ മലനിരകളും കുന്നിൻ ചെരിവുകളും നീലാകാശവും എല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരും. പ്രകൃതിദൃശ്യം കൊണ്ടും തണുത്ത കാലാവസ്ഥകൊണ്ടും പറമ്പാട്ടുമല ഇടുക്കിയെ സുന്ദരമാക്കുന്നു.
മനസിനും ശരീരത്തിനും കുളിരു പകരാനും യാത്രകളെ തണുപ്പിക്കാനുമായി ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. താഴ്വരയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ദിനംപ്രതി എത്തുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയും എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും കാണാനാകുന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് പറമ്പാട്ടുമലയുടെ ഹൈലൈറ്റ്.
അറ്റമില്ലാതെ അനന്തതയിലേക്ക് നീളുന്ന കാഴ്ചയുടെ രേഖകൾ. മലയോടു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നീലാകാശവും ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളുമെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസിൽ കുളിരണിയിക്കും. പറമ്പാട്ടുമല ഒരു കുടിയേറ്റ മേഖലകൂടിയാണ്. ഭൂരിഭാഗം പേരും കർഷകരാണ്. യാത്രകളുമായി ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർ.
ശാസ്ത്രീയ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മികച്ച ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാവുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടം. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇടമായതിനാൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ പറമ്പാട്ടുമല നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
