മറ്റ് കറികൾ മാറിനിൽക്കും; ഇതൊരെണ്ണം മതി, ചോറ്റുപാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല, തയ്യാറാക്കാം നല്ല മാങ്ങ പച്ചടി - GREEN MANGO PACHADI RECIPE

പലതരം കറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്‌ത വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഭവം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കം. അത്ര രുചികരമാണ്.

പച്ചമാങ്ങ പച്ചടി MANGO PACHADI GREEN MANGO PACHADI ONAM SPECIAL DISHES
representational image (getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read

ഓണത്തിന് കളറാക്കാൻ ഒരു ഉഗ്രൻ കറി ആയാലോ? പലതരം കറികളോടൊപ്പം ഏറ്റവും വ്യത്യസ്‌തവും രുചികരവുമായി ഇലയിൽ വിളമ്പാം. ഒരു മാങ്ങ മാത്രം മതി. നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഈ മാങ്ങകൊണ്ടൊരു പച്ചടി. ആർക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഈ വിഭവം. ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. ഇനി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • പച്ചമാങ്ങ- 1 എണ്ണം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ( അധികം പുളി ഇല്ലാത്തത് )
  • വെള്ളം- അരക്കപ്പ്
  • തേങ്ങ- ഒരുകപ്പ്
  • ജീരകം- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക്- ഒരെണ്ണം
  • ചെറിയ ഉള്ളി- മൂന്നെണ്ണം
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്‌പൂൺ
  • വെളിച്ചെണ്ണ- ഒന്നര ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • കടുക്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • വറ്റൽ മുളക്- മൂന്നെണ്ണം
  • ചെറിയ ഉള്ളി കനംകുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്- രണ്ടെണ്ണം
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിവെക്കാം. അതിനായി ഒരുകപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു പച്ചമുളക്, മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി, അര ടീസ്‌പൂൺ ജീരകം, കാൽ ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നി മിക്‌സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. അരപ്പ് തയ്യാറായതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക.

മാങ്ങ വെന്തതിന് ശേഷം ( വെന്ത് ഉടയുന്നതാണ് ഇഷ്‌ടമെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി വേവിക്കുക ) ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കുക. അരപ്പിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നതുവരെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.

ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഇതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്നര ടേബിൾസ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്‌പൂൺ കടുക്, കനംകുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചേർക്കുക. ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കാം. നല്ല സ്വാദും ഗുണവുമുള്ള പച്ചമാങ്ങ പച്ചടി തയ്യാർ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പച്ചമാങ്ങ പച്ചടിMANGO PACHADIGREEN MANGO PACHADIONAM SPECIAL DISHESGREEN MANGO PACHADI RECIPE

