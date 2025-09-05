ഓണസദ്യയില് പായസത്തിൻ്റെ തട്ട് താണുതന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഏറെ പേരും പറയാറുള്ളത്. തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാല് തന്നെ കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ ഇതിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുന്ന തിരക്കിലാവും. വീട്ടില് വിരുന്നിന് എത്തുന്നവര്ക്ക് നല്കാമെന്ന് കരുതിയാല് ചിലപ്പോഴെക്കെ തികയണമെന്നുമില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടുകയാണെങ്കില് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം പരിചയപ്പെടാം. പാലും പഞ്ചസാരയും ഉള്പ്പെടെ ഏതാനും ചേരുവകളുണ്ടെങ്കില് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതു തയ്യാറാക്കാം..
മില്ക് പുഡ്ഡിങ്
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ
- പാൽ – 4 കപ്പ്
- പഞ്ചസാര – ¾ കപ്പ്
- മൈദ – 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കോർണ്സ്റ്റാർച്ച് – 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ഏലക്ക പൊടി – ½ ടീസ്പൂൺ
- വെനില എസൻസ് – 1 ടീസ്പൂൺ
- നെയ്യ്
- കശുവണ്ടി
- കിസ്മിസ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക. മറ്റൊരു ബൗളിൽ മൈദ, കോർണ്സ്റ്റാർച്ച്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് പാൽ ചേർത്താൽ മതി. ശേഷം ഇത് ചൂടായ പാലിലേയ്ക്ക് ഒഴിക്കുക.
തീ കുറയ്ക്കാൻ മറക്കല്ലേ. കൈ വിടാതെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പാൽ കട്ടയായി ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകും. പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ആക്കുക. ശേഷം ഏലക്ക പൊടി, വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇനി മിശ്രിതം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാം. മുകളിൽ നെയ്യിൽ വറുത്ത കശുവണ്ടി, കിസ്മിസ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം കഴിച്ച് നോക്കൂ.
ഓണമെന്നത് കേരളത്തിലെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഉത്സവമാണ്. ആഘോഷങ്ങളും വിരുന്നുപോകലും പുഷ്പലങ്കാരങ്ങളും ഓണത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് ഓണം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉത്സവമാണ്. ജാതി മതഭേദമന്യേയാണ് മലയാളികള് ഓണമാഘോഷിക്കുന്നത്. തിരുവോണ ദിനമായ ഇന്ന് ആശംസകള് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
"എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ! ഈ മനോഹരമായ ഉത്സവം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും നല്ല ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും നൽകട്ടെ. ഓണം കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവം ഐക്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സാംസ്കാരിക അഭിമാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഈ വേള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൗഹാർദ്ദം വളർത്താനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനും സഹായിക്കട്ടെ"- എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സില് കുറിച്ചത്.
