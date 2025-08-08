Essay Contest 2025

ഓണം സ്‌പെഷല്‍ പായസം; സദ്യയിലെ സ്റ്റാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്! അപാര രുചിയാണ്... - CARROT SEMIYA PAYASAM RECIPE

ഓണസദ്യ പൂര്‍ണമാകണമെങ്കില്‍ അതില്‍ പായസം കൂടി എത്തണം. പരിപ്പും പാലടയും അടപ്രഥമനുമൊക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തെങ്കില്‍ ഇത്തവണ നമുക്ക് രുചികരമായ മറ്റൊരു പായസം തയാറാക്കാം.

കാരറ്റ് സേമിയ പായസം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 12:50 PM IST

ണത്തിന് സദ്യയിലെ പ്രധാന താരമാണ് പായസം. അടപ്രഥമനും പാല്‍പ്പായസവും പാലടയും പരിപ്പുമെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ഓണത്തിനും നിരവധി പായസങ്ങള്‍ സദ്യയില്‍ ഇടം നേടാറുണ്ടെിലും ഇത്തവണ നമുക്ക് ഒരു കിടിലന്‍ പായസം തയാറാക്കാം. ഒരു തവണ രുചിച്ചാല്‍ മതി ഈ കേമന്‍ പായസം. മാത്രമല്ല സദ്യയിലെ സ്റ്റാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണത്തിന് കാരറ്റ്- സേമിയ പായസം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

1.കാരറ്റ്- മൂന്ന് എണ്ണം

2. സേമിയ- ഒരു കപ്പ്

3.നെയ്യ്- മൂന്ന് ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍

4- പാല്‍- അരലിറ്റര്‍

5.പഞ്ചസാര- മുക്കാല്‍ കപ്പ്

6. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്- അഞ്ചെണ്ണം

7.മുന്തിരി- ആവശ്യത്തിന്

8.വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്

9.ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

10. ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂണ്‍

11. വെള്ളം- ഒരു കപ്പ്

കാരറ്റ് (ETV Bharat)

പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതി

കാരറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കയ്പ്പ് തോന്നാതിരിക്കാന്‍ ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാമ്പ് കളയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് വേവാന്‍ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പാനില്‍ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. കാരറ്റ് നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ചൂടാറാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേര്‍ത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. വേണമെങ്കില്‍ അല്‌പം വെള്ളം ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കാം.

ഒരു പാനില്‍ രണ്ട് സ്‌പൂണ്‍ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. സേമിയ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തില്‍ പാല്‍ അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാം. പാല്‍ തിളയ്ക്കുമ്പോള്‍ തൂകി പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാല്‍ തിളയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്ത് യോജിപ്പിക്കണം. പിന്നീട് മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്.

അണ്ടിപ്പരിപ്പ് (ETV Bharat)

ഇതിലേക്ക് വറുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ചേര്‍ത്തുകൊടുക്കാം. സേമിയ ചേര്‍ത്തയുടനെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സേമിയ കട്ടപിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന കാരറ്റിന്‍റെ പകുതി ചേര്‍ത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. പതുക്കെ തിളച്ച് വരുമ്പോള്‍ അര ടീസ്‌പൂണ്‍ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിക്കൂടി ചേര്‍ക്കാം.

നന്നായി തിളച്ചു വന്ന പായസത്തിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റിവച്ച പകുതി കാരറ്റുകൂടി ചേര്‍ക്കാം. ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം. രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും ചേര്‍ത്തതിന് ശേഷം തീ അണച്ച് പായസം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉപ്പ് എപ്പോഴും അവസാനം ചേര്‍ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ആദ്യ തന്നെ ഉപ്പ് ചേര്‍ത്താല്‍ പാല്‍ പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

കാരറ്റ് സേമിയ പായസം (ETV Bharat)

ഒരു പാനില്‍ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് പായസത്തിലേക്ക് ചേര്‍ക്കാം. നല്ല മണവും രുചിയുമുള്ള പായസം റെഡി. ഇനി ആവശ്യാനുസരണം ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാം.

